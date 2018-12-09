شكرا لقرائتكم تدريب عسكري بحري مصري - بريطاني - إيطالي في المتوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ ساعة في 9 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 9 ديسمبر 2018 / 00:14

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية تدريبا بحريا عابرا مع القوات البحرية البريطانية والإيطالية في نطاق البحر المتوسط. وقال الناطق باسم الجيش العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان، إن التدريب يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لدعم أواصر التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.



وشارك في التدريب عدد من القطع البحرية المصرية وفرقاطة إيطالية وفرقاطة بريطانية. وتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات شملت تنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية والتدريب على الإتصال الصوتي تحت الماء، واستقبال وإقلاع طائرات الهل على أسطح الوحدات البحرية وتمرين حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المتشبه بها، وتمرين الإمداد بالوقود بالبحر والتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها للمناطق الخطرة. وأشار بيان الجيش إلى أن التدريب أظهر مدى ما تتمتع به القوات المشاركة من قدرة وكفاءة عالية في تنفيذ عمل جماعي مشترك، وكذلك التنسيق والتفاهم في تنفيذ كل المهام التدريبية المخططة. وأضاف البيان أن مثل هذه التدريبات تؤكد مدى عمق علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة ومدى جاهزية القوات في مجابهة التهديدات المختلفة والعدائيات المحتملة بالبحر المتوسط.

في غضون ذلك، نظمت الكلية الحربية حفل استقبال للطلبة المقبولين بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة. بدأ الاحتفال بعرض الموسيقات العسكرية ودخول حملة الأعلام أرض طابور العرض، واستعراض حرس الشرف أمام منصة الكلية الحربية، أعقبه اصطفاف الطلبة المستجدين في أرض الطابور، كما شارك طلبة الكلية الحربية زملاءهم الجدد في الاحتفال باستقبالهم بعروض للدراجات الهوائية والفروسية وعرض القوات الخاصة لمقاتلي الكلية من مختلف السنوات الدراسية.

وألقى أقدم طلبة الكلية الحربية كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين وانضمامهم لزملائهم من طلبة الكليات العسكرية. وألقى مدير الكلية الحربية كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين ونقل لهم تهنئة وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي ورئيس أركان الجيش الفريق محمد فريد، مؤكدا أن اختيارهم جاء بناء على كفاءتهم الشخصية والطبية والرياضية والعلمية والنفسية وأن الاختيار تم بكل نزاهة وحيادية من ضمن أكثر من مئة ألف طالب تقدموا للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية خلال هذا العام، مشيرا إلى أنهم صفوة الصفوة من شباب مصر وأن الاختيار جاء من فئات وطوائف المجتمع المصري كافة ومن كل المستويات الاجتماعية لهدف واحد وهو اختيار الأفضل للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.

وأكد الطلبة الجدد اعتزازهم بالانتماء إلى العسكرية المصرية العريقة، معبرين عن فرحتهم العارمة بتحقيق أحلامهم في الالتحاق بالقوات المسلحة المصرية لتتواصل مسيرة العطاء لأبطال القوات المسلحة جيلا بعد جيل.