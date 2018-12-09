شكرا لقرائتكم الإمارات ترفع تمثيل المرأة في «المجلس الاتحادي» 50% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أبوظبي - «الحياة» | منذ ساعة في 9 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 9 ديسمبر 2018 / 02:04
أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قراراً برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المئة اعتباراً من الدورة المقبلة العام 2019. وبذلك سيزيد عدد النساء في المجلس الوطني الاتحادي، الذي يضم 40 عضواً، وتترأسه حالياً أمل القبيسي من تسع نساء إلى 20 العام المقبل. وينتخب نصف أعضاء المجلس لفترة تستمر أربع سنوات في حين يعين حكام الإمارات السبع النصف الآخر. وجرت آخر انتخابات لاختيار نصف أعضاء المجلس في عام 2015.
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