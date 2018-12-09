شكرا لقرائتكم آلاف الأساتذة يتظاهرون في تونس للمطالبة بتصحيح أجورهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - صفاقس (تونس) - أ ف ب | منذ ساعة في 9 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 9 ديسمبر 2018 / 02:29

تظاهر آلاف من أساتذة التعليم الثانوي الذين يقاطعون الامتحانات منذ الأسبوع الماضي، في عدد من ولايات تونس لمطالبة الحكومة بزيادات في الأجور والمنح المالية. ونظم آلاف الاساتذة في ولاية صفاقس (وسط) ثاني أكبر المدن التونسية، إحتجاجات استجابة لدعوة النقابة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. وشهدت ولايات أخرى على غرار الكاف (غرب) ومدنين (جنوب) وسيدي بوزيد (وسط) احتجاجات مماثلة.



وتظاهر آلاف الأساتذة أمام مقر ولاية صفاقس ورددوا هتافات تنتقد وزير التربية حاتم بن سالم مثل «يا وزير الفشل، الاستقالة هي الحل» و»ارحل»، وفقاً لمراسل «فرانس برس». ويطالب الأساتذة بتحسين وضعهم المالي وتنظيم قطاع التعليم وتنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها سابقاً مع الحكومة في شأن الترقيات والمنح المالية.

ويقاطع عدد كبير من الأساتذة منذ الإثنين الماضي الامتحانات المقررة هذا الأسبوع للضغط على الحكومة واستجابة لطلب النقابة التي اتهمت بن سالم في بيان بأنه قرر الاقتطاع من رواتبهم بطريقة «غير مشروعة». وشارك نحو 80 في المئة من الأساتذة في مقاطعة الدروس، وفقاً للنقابة.

وأكد وزير التربية بن سالم في تصريح إذاعي أن «هذه أكاذيب وهذا غير صحيح وهي اشاعات مغرضة لتأجيج الأساتذة» ضد وزارة التربية. من جانبه، قال المسؤول في النقابة مرشد ادريس إن «الحكومة تحاول تأليب الرأي العام ضد احتجاجات الأساتذة الذين يطالبون بردود على مطالبهم المشروعة».