شكرا لقرائتكم "المختارة" تغص بألوف المشاركين بذكرى ميلاد كمال جنبلاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 8 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 8 ديسمبر 2018 / 20:22

قال رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط خلال استقباله وفوداً شعبية من المناطق اللبنانية المختلفة احياءً لذكرى ولادة الزعيم الراحل كمال جنبلاط: "لو كان كمال جنبلاط بيننا لكان وضع زهرة على ضريح الشهيد اللبناني بالحركة الوطنية وعلى الشهيد الفلسطيني لاننا ناضلنا من اجل الحق العربي والحق الفلسطيني"، مؤكدا ان "لبنان لم يمت، كان الخلاف السياسي في الماضي ولا يزال إنما من غير نوع، أصبح هناك سلم اهلي واصبح وفاق إنما في مشكلة وزارة الآن"، ومشدداً على ان "كل الشعب اللبناني عاقل".



ولفت الى ان"هناك تراجعاً في الموضوع الاقتصادي لان الدولة لا تقوم بدورها الكافي"، داعياً، الى "اعادة توزيع الثروة". وقال: "مستمرون بالنضال السلمي والديموقراطي وكل لبنان بخير لكن اقتصادياً ليس بخير". وحول الاحداث على الحدود قال: "إنهم يكبرون الموضوع وينسون الارض اللبنانية المحتلة والانتهاكات الاسرائيلية شبه اليومية".

أحيت بلدة المختارة والحزب التقدمي الاشتراكي، ذكرى مولد الراحل كمال جنبلاط المئة وعام هذه السنة. وشكلت المناسبة محطة وفاء وطنية بارزة. اذ وعلى رغم الطقس الماطر بغزارة ، شكّل المشاركون بالآلاف سلسلة بشرية مترابطة ظللتها الاعلام واللافتات والصو، وبصعوبة شُقّت طريق وصول الشخصيات السياسية والحزبية والديبلوماسية والروحية الى قصر المختارة حيث استقبلها الى رئيس "التقدمي" ، رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط وافراد العائلة. لتنطلق قرابة العاشرة صباحا مسيرة شعبية ضخمة تقدمها رجال الدين الذين يمثلون كل الطوائف الاسلامية والمسيحية، وجنبلاط يحيط به نجله تيمور، والسيدة نورا جنبلاط، وممثل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، النائب محمد الحجّار، ووزراء ونواب "اللقاء الديموقراطي". وعدد من الوزراء والنواب السابقين، الى جانب ممثلين عن عدد من الاحزاب والتيارات والفصائل الفلسطينية، ووفد كبير ضم نواب رئيس الحزب التقدمي وامين السر العام ظافر ناصر واعضاء مجلس القيادة والمفوضين. اضافة الى لفيف من رجال الدين المسيحين وسيّاد ومشايخ وأئمة من الطائفتين الشيعية والسنية واللقاء الروحي في لبنان، وحشد كبير من المشايخ الدروز.

كما شارك عدد كبير من المديرين العامين في الوزارات ورؤساء الدوائر الادارية ورؤساء الاتحادات والبلديات والمخاتي، الى جانب رابطة اصدقاء كمال جنبلاط والعديد من الروابط والهيئات التعليمية والتربوية والنقابية وجبهة التحرر العمالي العام، ومجموعة من ثوار 1958 والوفود الجامعية والطلابية، والكشاف التقدمي الذي تولى التنظيم ورفع الاعلام اللبنانية والكشفية، والحشود المشاركة.

ومع وصول مقدمة المسيرة الى باحة الضريح قرأ المشايخ الفاتحة عن روح صاحب الذكرى، ثم وضع جنبلاط زهرة على الضريح وكذلك النائب جنبلاط والشخصيات المشاركة بينها ممثل الرئيس الحريري وباقي المشاركين.

بعد ذلك التقى جنبلاط نجله تيمور رجال الدين المشاركين من مختلف الطوائف، وبعد كلمات تنويه بقيادته وحكمته في التعاطي مع القضايا السياسية والوطنية للحفاظ على الوطن وامنه واستقراره، شكر رئيس التقدمي "المشاركين في احياء ذكرى ميلاد كمال جنبلاط الذي لو كان معنا اليوم لوضع زهرة لاجل لبنان ووحدته وسلامته وبهذه المناسبة نجدد أملنا في الاسراع بتشكيل الحكومة لاجل لبنان وهناك كما قال احدهم خصوصيات لم يتم التوافق حولها، انما المهم التنازل من الفريقين لاجل صالح لبنان".

زاسبكين: دائما نستفيد من وصاياه

ووضع السفير الروسي لدى لبنان الكسندر زاسبكين مع وفد من السفارة اكليل زهر على الضريح في حضور النائبين تيمور جنبلاط ووائل ابو فاعور، والقى زاسبكين كلمة شدد فيها على "اهمية ومكانة العملاق الكبير كمال جنبلاط والذي كان جامعا للكل بين السياسة والعلوم والفلسفة وبالنسبة لبلدنا كانت متينة ومتطورة ونوعية وخلقنا جو الصداقة والتعاون الاستراتيجي المستمر حتى اليوم، ودائما نستفيد من وصايا كمال جنبلاط في كافة المجالات ولا سيما للقضايا البشرية والوطنية لكي تتغلب على الاعتبارات الفئوية والحزبية ... وهذا ما ندركه تماما اليوم في روسيا".

وعشية الذكرى انيرت منطقة الجبل بالمشاعل النارية والشموع على شرفات المنازل ووسط الشوارع العامة، وجرى تنظيم مسيرات سيارة ومواكب جابت القرى والبلدات وهي تبث الاناشيد الوطنية والثورية، اضافة الى مسيرات شعبية الى ضريح كمال جنبلاط وهي تحمل الشموع والزهور.

ارسلان: الواقع الدرزي بحاجة لمراجعة كبيرة

وفي المقابل شدد وزير المهجرين طلال أرسلان، على "ضرورة بلورة اطار موحد يجمع يجمع بين العديد من الشخصيات والوجوه والفعاليات والأحزاب الدرزية، لتصحيح الخلل الفاضح الواقع في التعاطي بشؤون وشجون الطائفة التوحيدية الكريمة على المستويات كافة، ومنها الروحية والزمنية، وتكون خالية من المصالح الضيقة لفلان على حساب فلان".

وقال في بيان "الواقع الدرزي بحاجة الى مراجعة كبيرة وورشة عمل دائمة لمحاكاة طموح أولادنا ومستقبلنا في بلد كان لنا الدور الأساس في تكوينه وبناء كيانه، لنصبح الآن على الهامش في كافة الأمور نتيجة سياسة التفرد ... ليكن معلوما للجميع لن نتعايش مع هذا الواقع المزري مهما كانت أثمان رفضنا له باهظة".