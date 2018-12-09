شكرا لقرائتكم قائد الجيش اللبناني: وجودنا في المطار يوازي بأهميته حضـورنا علـى الحـدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 8 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 8 ديسمبر 2018 / 20:22

شدد قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون على أن "الجيش سيبقى في جاهزية دائمة ليلعب دوره في الحفاظ على الأمن في الداخل كما على الحدود، وإن ما يميزه هو الإرادة القوية والتفاني في تنفيذ المهمة الموكلة إليه، وذلك على رغم الإمكانات المادية واللوجستية المتواضعة، مؤكداً أن "الجيش سيبقى قبلة أنظار اللبنانيين ومحط ثقتهم".



وكان قائد الجيش زار كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي، وتفقد سير العمل فيها، ثم انتقل إلى قاعدة بيروت الجوية وجال في الجناح الفني للقوات الجوية، واطّلع في حضور عدد من الضباط على قدراتها في مجال المساعفة والصيانة والعمل المستمر للحفاظ على جاهزية الطائرات.

وفي كلمته للعسكريين نوَّه قائد الجيش "بجهودهم للحفاظ على أمن المطار في ظلّ التحديات الأمنية الكبيرة من خلال توقيف المخلّين بالأمن وضبط عمليات التهريب، التي تشكل تحديّاً كبيراً لأهم دول العالم والتي تسعى إلى الاستثمار في الأمن والجيش في ضوء ما تواجهه من تحديات".

وأكد أن وجود الجيش في المطار يوازي بأهميته حضوره على طول الحدود والمعابر"، مشيراً إلى أن "الاستقرار الأمني عامل أساس في الدورة الاقتصادية خصوصا خلال فترة الأعياد".