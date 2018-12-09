شكرا لقرائتكم "حزب سبعة" يقفل مبنى "TVA" ... ويتوعّد بمفاجآت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 8 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 8 ديسمبر 2018 / 20:23

أقفل ناشطون من ​حزب سبعة​ جميع مداخل مبنى TVA وعددها 13 بما فيها الباب الرئيسي، في منطقة ​العدلية​ وسط اجراءات امنية تتخذها القوى الامنية. وقاموا بنصب خيم هناك احتجاجا على الواقع المعيشي السيء. ورفع الناشطون لافتات وشعارات تطالب بانقاذ البلاد والاقتصاد.



وتحدث الأمين العام لـ"​حزب سبعة​" جاد داغر، خلال الاعتصام المستمر امام مبنى الـtva وقال: "ان هدف التحرك هو الضغط على السلطات من اجل تحمل المسؤولية واتخاذ القرار الجريء في ​تشكيل الحكومة​ لأننا ما زلنا نسمع منذ ستة اشهر ان هناك انهيارا اقتصاديا وماليا، و​النفايات​ في دمنا واكلنا، وللاسف لا احد يكترث"، مشيرا الى "أننا اليوم اقفلنا مرفقا عاما كخطوة تحذيرية متقدمة، وهدفنا ان نشكل حالة ضغط اكبر لحض المسؤولين على تحمل مسؤولياتهم وسنتجه الى خطوات ضغط اكبر وخطوتنا اليوم لن تكون الاخيرة بل الايام المقبلة ستشهد وسنعمل على عنصر المفاجأة".