اكتمال عقد المتأهلين لنهائيات «منشد الشارقة 11»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد أداء قوي شهدته منافسات الحلقة الثالثة من «منشد الشارقة»، التي بثتها شاشة تلفزيون الشارقة، أمس الأول، نجح التونسي نافع عياد، والأردني إبراهيم الكيالي، في نيل بطاقتي التأهل إلى المنافسات النهائية للدورة الحادية عشرة، فيما غادر الإماراتي عتيق الشحي، والفلسطيني همام رشيد.

وبهذه النتائج يكتمل عقد المتأهلين إلى الدور النهائي، الذي سبق إليه لقمان إسكندر (الجزائر)، ومحمد شعير (مصر)، وعادل الأسدي (السعودية)، ومحمد نقشبندي (سوريا)، ومعاد بوكيوض (المغرب).

وجمهور «منشد الشارقة» على موعد مع إبداعات المتأهلين ضمن حفل جماهيري يحتضنه مسرح المجاز بالشارقة، الجمعة المقبل، وتبثه على الهواء شاشة تلفزيون الشارقة، ويحل فيه الفنان والمنشد العالمي سامي يوسف، ضيف شرف، ليسجل حضوره الأول في البرنامج.

ويشهد المسرح، الخميس المقبل منافسات أولية يستعرض فيها المنشدون السبعة قدراتهم وإبداعاتهم، مع فتح باب التصويت المباشر للجمهور.

ويتيح البرنامج للجمهور التصويت للمنشد المفضّل عبر الموقع http://bit.ly/munshid11voting.

وقال نجم الدين هاشم، المنتج المنفذ للبرنامج: «بعد منافسات قوية تبارى فيها منشدون من 12 دولة عربية، في إظهار مواهبهم ومَلكَاتهم الصوتية وعذوبة أدائهم، نشهد اكتمال عقد المنشدين المتأهلين إلى المنافسات النهائية».

وأشار إلى أهمية متابعة الأمسية التي تسبق حفل الختام، مؤكداً أن التصويت فيها يلعب دوراً كبيراً، إلى جانب تقييمات لجنة التحكيم النهائية، في تتويج البطل وترتيب بقية المتنافسين. وخلال منافسات المجموعة الثالثة أدى المنشد الإماراتي عتيق الشحي، أنشودتي «يا الإمارات»، على مقام كرد، و«فجد يا صاح»، على مقام الحجاز، فيما قدّم الأردني إبراهيم الكيالي أنشودتي «ما اخترنا حبك يا أوطان»، على مقام كرد، و«الله يا عالم الحال»، على مقام الحجاز ليستحق على إثرهما بطاقة العبور للدور النهائي.

وأدى التونسي نافع عياد، أنشودتي «صل وسلم»، على مقام البيات، و«بحمدك يا إلهي» على مقام الحجاز، التي أظهر من خلالهما موهبته الكبيرة في الإنشاد، ليؤكد جدارته بمرافقة إبراهيم الكيالي إلى المنافسات النهائية. أما الفلسطيني همام رشيد، فأدى أنشودتي، «قمر قمر»، على مقام البيات، و«حن الوطن يابا»، على مقام البيات.