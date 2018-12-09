الحلاني يشارك جمهوره الغناء في القرية العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في حفل نظمته القرية العالمية بالتعاون مع شركة «روتانا للصوتيات والمرئيات» تألق الفنان عاصي الحلاني غناء أمام عشرات الآلاف الذين أدوا معه أغانيه، بل تبادلوا معه المواقع مرات وهم يؤدون أغانيه، بدءاً من «بحبك وبغار»، مروراً ب «يا ناكر المعروف»، و«أنا مارق مريت»، و«باب عم يبكي»، «يا ميمة»، «انا يا طير»، «حب جنون»، وغيرها، وصولا لأحدث أعماله «شو بخاف عليك». وكان عاصي الحلاني وصل إلى دبي قادماً من البرازيل بعد أن أحيا حفلاً في مدينة ساو باولو للجاليات العربية، وكشف أنه سيحيي حفل ليلة رأس السنة في العاصمة الأردنية عمّان، وأنه أنجز أغنية جديدة عنوانها «الوطن» من ألحانه وكلمات الشاعر الراحل عمر الفرا. وأشار إلى أنه بدأ باختيار وتسجيل أغاني ألبوم من إنتاج «روتانا».