شكرا لقرائتكم خبر عن «دوقة يورك»: أشكركم على استضافتي في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

شاركت «دوقة يورك» سارة فيرجسون متابعيها؛ عبر حسابيها على «تويتر» و«إنستجرام»، بصور من رحلتها الحالية إلى الدولة؛ للمشاركة في حفل خيري نظمته، أول أمس مؤسسة «فنانون من أجل العدالة والسلام»، بالتعاون مع مؤسسة «دبي العطاء».

وعبّرت فيرجسون عن سعادتها بالزيارة، ووجهت الشكر لكل القائمين عليها، ونشرت صورة تجمعها بطارق القرق، المدير التنفيذي ل«دبي العطاء».

كانت العاصمة أبوظبي المحطة الأولى لفيرجسون، التي نشرت منها صورتين تجمعانها بأفراد من طاقم شركة «الاتحاد للطيران»، وعلقت عليها قائلة: «أهلاً أبوظبي.. شكراً لك طيران الاتحاد». واستغلت الدوقة فرصة وصولها إلى دبي؛ لتنطلق في جولة سياحية نشرت منها عدة صور، علقت عليها: «أشكركم على استضافتي في دبي».

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