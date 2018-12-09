«أمير الشعراء» يختتم مرحلة المقابلات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اختتم برنامج «أمير الشعراء»، مقابلات لجنة التحكيم للشعراء في موسمه الثامن؛ حيث شهد مسرح «شاطئ الراحة» في أبوظبي، حضور أكثر من 150 شاعراً من دول عربية وأجنبية على مدار ثلاثة أيام.

وشهدت المقابلات، مشاركات نسائية لافتة من الإمارات والدول العربية والأجنبية، وتميزت بحدة المنافسات الشعرية، التي قدمها المشتركون على مدار الأيام الماضية.

وأكد عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، أن البرنامج أصبح علامة فارقة في مجال الشعر، وأن نجوم الشعر العربي، الذين شاركوا في البرنامج؛ شقوا أسرع الطرق نحو النجومية، وحققوا مكاسب ثمينة؛ من أبرزها الوصول إلى المشاهد العربي.

وبيّن المزروعي، أن لجنة تحكيم البرنامج، تضم نخبة من رواد الأدب والشعر؛ وهم: الدكتور علي بن تميم، والدكتور صلاح فضل، والدكتور عبدالملك مرتاض، فضلاً عن النقاد من الأدباء والشعراء المميزين في اللجنة الاستشارية؛ وهم: الدكتور محمد حجو، الدكتور أحمد خريس، ورعد بندر.

الدكتور علي بن تميم أكد أن «أمير الشعراء» يُعد أحد أهم البرامج التلفزيونية في العالم العربي، التي تستلهم التراث العريق، وتهدف لاستعادة روائع الأدب، وتحفيز الحراك في مشهد الشعر العربي المعاصر.

وأوضح: إن البرنامج أثبت على مدى مواسمه السبعة الماضية، أن الشعر لا يزال بخير؛ حيث يحرص الشعراء الشباب على المشاركة فيه.

الدكتور صلاح فضل أشار إلى أن لجنة التحكيم قامت على مدار ثلاثة أيام بمقابلة الشعراء في مسرح «شاطئ الراحة»، وسوف تباشر عقب المقابلات، اختيار قائمة من 40 شاعراً، سيخضعون إلى اختبارات إضافية أكثر صعوبة؛ وذلك لاختيار القائمة النهائية المكونة من 20 شاعراً؛ للمشاركة في حلقات البث المباشر.

وأضاف: إن النصوص المتقدمة، التي ألقاها المشاركون امتازت بالجودة العالية، ودقة الاختيار، إلى جانب التنوع في الموضوعات والتجارب، واستعراض قصص تعبر عن شخصيات المشاركين ومجتمعاتهم بصور جمالية ممزوجة بعبق الشعر العربي الأصيل.

وأكد الدكتور عبدالملك مرتاض، أن المشاركات في هذه النسخة جاءت متميزة في نواحٍ عدة، وبدا ذلك واضحاً؛ من خلال النصوص، التي اطلعت عليها لجنة التحكيم، التي تجاوزت أكثر من 1200 نص شعري، متمنياً أن تتكلل هذه الدورة بالنجاح، وأن يستمر هذا التقليد العربي الأصيل، الذي تحتضنه أبوظبي.