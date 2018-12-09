«إيجل هيلز الشارقة» تعرض مشاريعها في جزيرة مريم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت «إيجل هيلز الشارقة» عن مشاركتها في منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2018 الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، يومي 10 و11 ديسمبر/‏ كانون الأول الجاري، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. وتأتي مشاركة الشركة في هذا الحدث كجهة عارضة وراعٍ بلاتيني؛ بهدف عرض مشاريعها العقارية السكنية والتجارية، وتلك الخاصة بالضيافة والحياة العصرية في جزيرة مريم، إضافة إلى الفرص الاستثمارية أمام العملاء والمستثمرين المحتملين. وقالت لو بينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إيجل هيلز»: «تلتزم «إيجل هيلز الشارقة» برفع معايير سوق الاستثمار العقاري في الشارقة، ونحن حريصون على المساهمة بطرق مبتكرة لتعزيز واقع القطاع العقاري في الإمارة بشكل أكبر. ونهدف من مشاركتنا في منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2018 إلى تسليط الضوء على آخر التطورات والتقدم المحرز في مشاريعنا في إمارة الشارقة، والتي تستقطب كبار المستثمرين من الأسواق المحلية والإقليمية والدولية».

وتعد جزيرة مريم مشروعاً تطويرياً يمتد على مساحة 460,000 متر مربع، ويوفر إطلالات على الخليج العربي وأفق مدينة الشارقة.