«نظّفوا الإمارات» تجمع طنّي نفايات في أولى محطاتها بالشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



انطلقت أمس فعاليات الحملة الوطنية السنوية البيئية الأضخم على مستوى الدولة «نظّفوا الإمارات» والتي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة برعاية وزارة الاقتصاد، وذلك في دورتها ال 17 من إمارة الشارقة بمشاركة 750 متطوعاً ومتطوعة مجهزين بكامل العتاد من قفازات قطنية وأكياس بلاستيكية قابلة للتحلل ومستوعبات مخصصة لجمع النفايات، والذين تمكنوا من جمع طنين من النفايات في اليوم الأول بالموقع الرئيسي للحملة في منطقة المليحة.

بدأ الحدث بعزف السلام الوطني من قبل الفرقة الموسيقية لشرطة الشارقة، وتلا ذلك رفع علم حملة «نظّفوا الإمارات»، وتبع ذلك الكلمة الافتتاحية التي ألقتها حبيبة المرعشي، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، معلنة بدء الحملة الممتدة لعشرة أيام والتي ستحط رحالها في مختلف إمارات الدولة، وتختتم فعالياتها يوم 17 من الشهر الجاري في إمارة أم القيوين.

وفي الكلمة التي ألقتها إيذاناً بانطلاق الدورة ال 17 من الحملة قالت حبيبة المرعشي، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة: تتزامن حملة هذا العام مع «عام زايد» الذي وجّه به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للاحتفاء بإنجازات القائد المؤسس.

وأكدت أن الإرث البيئي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في أيد أمينة، حيث يسير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على نفس النهج لضمان بيئة مستدامة وخضراء للأجيال القادمة.

وقالت المرعشي: علّمتنا البيئة الصحراوية أن نتحلى بالصبر حتى تزدهر الأرض، وعلينا أن نكون صادقين في دعم هدفنا من التطوير والتقدم لتحقيق تطلعات شعبنا، وعاماً تلو الآخر، شهدت الحملة مشاركة من المؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات والهيئات والأوساط الأكاديمية والطلبة والعائلات والأفراد.