710 آلاف زائر لبرواز دبي خلال 10 شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد



«أن ترى نفسك معلقاً في الهواء على ارتفاع 150 متراً، ليس خيالاً بل حقيقة يمكن أن تعيشها عبر الجسر الزجاجي في برواز دبي، حيث تقف وكأنك في الهواء ترى ما أسفلك، وبالطبع ترى ما فوقك وأمامك وخلفك.. هل تخاف من الارتفاعات؟ اذهب إلى برواز دبي لتقتل الخوف».

البرواز.. مبنى يعد إنجازاً معمارياً حقيقياً تحوَّل خلال فترة قصيرة إلى مكان مفضل للزيارة في دبي، حتى إن 710 آلاف زائر قصدوه خلال الأشهر العشرة الماضية من هذا العام.

يضم البرواز متحفاً، يحكي قصة تطور دبي باستخدام أحدث الوسائل، وسيتم إطلاق خدمتين جديدتين للزوار خلال الفترة المقبلة، هما المرشد الذكي والتصوير.

قال المهندس طالب عبد الكريم جلفار، المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية في بلدية دبي، إن البرواز يقع داخل حديقة زعبيل، وتم إنشاؤه بتكلفة 250 مليون درهم، وتم تزويده ب 13 شاشة تفاعلية للجمهور للاستمتاع بمشاهدة معالم دبي التاريخية والحديثة والتعرف إلى تراث دولة الإمارات وتاريخها العريق وإنجازاتها، ماضياً وحاضراً.

وأضاف يُعدّ برواز دبي، الأول من نوعه في المنطقة، ويتكوّن من جسر زجاجي متطوّر بطول 93 متراً ولوح زجاجي بطول 25 متراً مربعاً، ويصل الجسر بين عمودين متوازيين، ما يعطي شكل الإطار. ويعطيك الوقوف على الجسر الزجاجي شعوراً وكأنك تقف في الهواء، ويسمح لك برؤية كل ما هو تحته من ارتفاع 150 متراً.