ترامب: تيلرسون شديد الغباء وبالغ الكسل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون، ووصفه بأنه «شديد الغباء بالغ الكسل»، وذلك بعد يوم واحد من قول الدبلوماسي السابق، إنه حذر الرئيس من فعل أشياء ربما تنتهك القانون. في الوقت نفسه ألغى المحقق الخاص روبرت مولر، اتفاق التعاون مع مدير حملة ترامب بسبب أكاذيبه في إطار تحقيقاته في شبه التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية السابقة.وكتب ترامب على «تويتر» أمس السبت،: «يؤدي مايك بومبيو عمله على خير وجه. أنا فخور به جداً. أما سلفه ريكس تيلرسون، فلم يكن يحظى بالقدرة الذهنية المطلوبة. كان شديد الغباء، ولم يمكنني التخلص منه بالسرعة الكافية، وكان بالغ الكسل. الآن الظروف مختلفة تماماً، روح رائعة في الوزارة».وجاءت التغريدات الغاضبة، إثر مقابلة تليفزيونية أجراها تيلرسون الخميس الماضي، وصف فيها ترامب بأنه «غير منضبط بشدة، لا يهوى القراءة، ولا يطّلع على تقارير الإحاطة، ولا يحب الخوض في تفاصيل أمور كثيرة».وأرجع تيلرسون، توتر العلاقات مع ترامب إلى أنه كان يخبره بأن هناك أشياء معينة لا يمكنه فعلها لأنها غير قانونية، أو من شأنها انتهاك معاهدات أمريكية.وقال: «كان لزاما عليَّ أن أقول له: حسناً سيدي الرئيس، أدرك أنك تود أن تفعل هذا، لكن ليس بوسعك أن تفعله على هذا النحو، فهذا ينتهك القانون وينتهك المعاهدة وكما تعلمون، كان يتملكه إحباط شديد».ونفى ترامب في تغريدة أخرى أمس، ما ذكره المدعي الخاص روبرت مولر، عن أن حملته الرئاسية تلقت منذ العام 2015 عرضاً لتعاون «سياسي» مع موسكو.

وقال ترامب: «بعد عامين وملايين الصفحات من الوثائق وتكاليف تفوق 30 مليون دولار، لا تواطؤ!».

وقال مولر في المذكرة القضائية، أمس الأول، إن مدير حملة ترامب السابق بول مانافورت، كذب بشأن اتصالاته المستمرة مع مسؤولي الإدارة الأمريكية، بعد توقيعه اتفاق الإقرار بالذنب، وكذب أيضاً بشأن سداده لدين مالي، وبشأن إجراء تعاملات مع شريك عمل قديم لمانافورت يشتبه بأنه عميل استخبارات روسي.

وأضافت المذكرة أن «المتهم نكث باتفاق إقراره بالذنب بطرق عدة عبر الكذب على مكتب التحقيق الفدرالي ومكتب المحقق الخاص.

ويتهم المدعي الخاص والقضاء في نيويورك، مايكل كوهين المحامي السابق لدونالد ترامب، بالكذب على الكونجرس بشأن اتصالاته مع روسيا خلال الحملة، وخالف قواعد تمويل الانتخابات.

ورأى مولر، أن كوهين بذل «جهوداً كبيرة» لتصحيح تصريحات كاذبة أدلى بها في الكونجرس حول اتصالاته مع موسكو بشأن مشاريع عقارية لترامب.

وقال المدعي الخاص إن كوهين تعهد مواصلة تقديم المعلومات الحقيقية والصحيحة» وتشكل التطورات الأخيرة مزيداً من الخناق على ترامب الذي اعتبر النائب الديمقراطي جون غارامندي أنّ هذه «ربما تكون أولى أيام الإقالة»، مضيفاً أنّ ترامب «أحاط نفسه بوضوح بمجرمين»، مؤكداً أنه «خلال الحملة الانتخابية، تم انتهاك القوانين. والآن الرئيس متورط في ذلك». (وكالات)