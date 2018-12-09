مجلس التعاون.. مسيرة حافلة بالإنجازات والقرارات الاستراتيجية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حفلت مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى 38 عاماً منذ إنشائه، بالعديد من التحولات والقرارات الاستراتيجية التي عملت على تلبية تطلعات أبنائه، الذين تجمعهم عوامل كثيرة من الوحدة والتآخي. ولعل ما تحقق حتى الآن من إنجازات على مختلف الصعد الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية، استطاع أن يلبي بعضاً من طموحات قادته نحو الوصول إلى مطلب الاتحاد الخليجي، الذي أصبح ملحاً وسط التحديات والأخطار التي تحيط بالمنطقة.

واستطاع المجلس من خلال هذه الإنجازات، أن يمثل إطاراً قوياً للأمن الجماعي وسياجاً لحماية مكتسبات دوله، والتصدي للأخطار التي تعترضها، وأصبح يؤدي دوراً مؤثراً في إدارة الأزمات التي تشهدها المنطقة.

ولم يكن يوم 25 مايو من عام 1981 عادياً في تاريخ المنطقة؛ حيث اتفقت آنذاك إرادة قادة دول مجلس التعاون الست في اجتماعهم الذي عقد في أبوظبي، على صيغة توافقية للتعاون بينهم، وكان من أهم أهدافها تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين شعوب دول المجلس في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.

ولعل ديباجة النظام الأساسي للمجلس، جاءت منطلقاته واضحة؛ إذ شددت على ما يربط بين الدول الست من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة، أساسها العقيدة الإسلامية والإيمان بالمصير المشترك، ووحدة الهدف، وأن التعاون فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية والنظام الأساسي للمجلس.

وانطلاقاً من هذه الأهداف النبيلة، استطاعت دول المجلس تحقيق العديد من الإنجازات خلال مسيرتها الطويلة في العديد من مجالات التعاون المشترك.

ولعل من أبرز إنجازات مجلس التعاون الخليجي في مجال السياسة الخارجية المشاركة في إنهاء الحرب العراقية الإيرانية، وتحرير الكويت، ودعم وحدة واستقرار وسيادة العراق، ومساندة قضية الجزر الإماراتية الثلاث، التي تحتلها إيران، ودعم القضية الفلسطينية، ودعم وحدة واستقرار اليمن، إلى جانب الاهتمام بالوضع في لبنان والأزمة السورية والشأن الصومالي ودعم الشعب الليبي وتطلعاته، وإدانة اضطهاد الأقليات المسلمة في ميانمار.

وبدا هذا التجانس في المواقف القوية التي اتخذها مجلس التعاون الخليجي في الدفاع عن مصالح أعضائه وفي مواجهة المخاطر المشتركة التي تواجه دوله؛ حيث تجلى ذلك بوضوح في توحيد القرار الخليجي السريع بقطع العلاقات وتجميدها مع إيران في يناير 2016 رداً على الاعتداءات الإيرانية المتكررة، أو الانخراط في عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» في مارس عام 2015 لردع التمدد الحوثي المدعوم من طهران، وقطع الطريق أمام الأعمال التخريبية التي يقوم بها «حزب الله» اللبناني.

وفي مجال العمل العسكري المشترك كان الاجتماع الأول لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض عام 1981 بداية لبحث مجالات التعاون العسكري بين دول المجلس؛ إذ تم خلال ثلاثة عقود إقرار العديد من الدراسات والأنظمة والاستراتيجيات، التي شملت العديد من سبل العمل العسكري المشترك.

ففي نوفمبر عام 1982 وخلال الدورة الثالثة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، تمت الموافقة على إنشاء قوة «درع الجزيرة» بحجم 5 آلاف رجل من دول المجلس وفي ديسمبر عام 2005 جرى توسيع حجم القوة ونوعية تسليحها، لتشمل فرقة مشاة آلية بكامل عتادها ومدفعيتها وعناصر الدعم القتالي.

ولعل إقرار دول مجلس التعاون اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك خلال قمة المنامة في ديسمبر عام 2000، يعد خطوة استراتيجية في مسيرة التعاون العسكري الخليجي؛ إذ مهدت هذه الاتفاقية لظهور هياكل التعاون العسكري الكبرى، كوضع الرؤية الدفاعية الموحدة والقيادة العسكرية الموحدة والدرع الصاروخي الخليجي، وردم الفجوة القائمة على مستوى القدرات بين دول المجلس، بإنشاء قوة مشتركة خليجية للتدخل السريع. (كونا)