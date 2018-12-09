إعادة انتخاب مشعل السلمي رئيساً للبرلمان العربي

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تعهد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بمواصلة العمل على تعزيز دور البرلمان في خدمة العمل العربي المشترك في كل المجالات، والدفاع عن قضايا الأمة، أمام المحافل الإقليمية والدولية، وفي صدارتها القضية الفلسطينية، فيما فازت عائشة بن سمنوه عضو المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجلسة الإجرائية للبرلمان التي عقدت أمس السبت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

وأكد السلمي في كلمة ألقاها عقب فوزه بفترة ثانية لرئاسة البرلمان العربي، بالتزكية، لمدة عامين جديدين، خلال الانتخابات التي أجريت،أمس، استمراره في العمل على تعزيز العمل المشترك، من أجل تحقيق التضامن العربي وخدمة قضايا المنطقة، ودعم الشعب الفلسطيني الصامد في نضاله وصموده إزاء انتهاكات الاحتلال، وكذلك التصدي للإرهاب، والعمل على صيانة الأمن القومي العربي، والتصدي للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وكذلك مواصلة الجهود للعمل على حل الأزمات والنزاعات في المنطقة، وتعزيز الجهود الرامية لتحقيق التكامل العربي على كل المستويات.

من جهة أخرى، فازت عائشة بن سمنوه عضو المجلس الوطني الاتحادي برئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، إحدى اللجان الدائمة للبرلمان العربي.

وضم وفد الشعبة البرلمانية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء البرلمان كلاً من جاسم عبد الله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان وخالد بن زايد الفلاسي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وعائشة سالم بن سمنوه رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.

وقالت بن سمنوه في تصريح لها: إن اللجنة التي فازت برئاستها تعد من أهم اللجان التابعة للبرلمان العربي؛ حيث تناقش العديد من الموضوعات المهمة التي تخص المرأة والطفل والشباب على الساحة العربية.

وأضافت أن اللجنة خرجت بالكثير من المبادرات الناجحة، منها برلمان الطفل العربي الذي حظي بمباركة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإنشائه، واتخاذ الشارقة مقراً له، فيما فاز الدكتور أحمد المشرقي برئاسة اللجنة الخارجية والسياسية والأمن القومي والدكتور نبيل الأندلوسي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية وإنصاف مايو رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية وسعد الجمال عضو مجلس النواب المصري وراشد الشامسي من سلطنة عمان وعبد الرحمن سعيد من السودان وعادل العسومي من البحرين بمنصب النواب الأربعة لرئيس البرلمان العربي.