1000 رجل أعمال يبحثون مستقبل الاستثمار في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تنطلق غداً الاثنين، أعمال الدورة الرابعة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بحضور نحو 1000 رجل أعمال ومشاركة 40 خبيراً اقتصادياً، لمناقشة التوجهات المستقبلية للاستثمارات المحلية والعالمية، والتطورات التكنولوجية ودورها في صناعة مستقبل اقتصادات الدول، إضافة إلى رصد البعد التنموي للاستثمارات، ووضع الشركات أمام مسؤولياتها الاجتماعية.

يجمع المنتدى على مدى يومين نحو 40 متحدثاً من الشخصيات الرسمية والخبراء الاقتصاديين ، من أبرزهم سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وسوباش ديساي، وزير الصناعة في حكومة ماهاراشترا الهندية، و مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وجمعة الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر.كما يشارك في المنتدى ياسين آل سرور، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية، ممثل السعودية في المجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية، ممثل الاتحاد العالمي للغرف في مجموعة العشرين، وهجي راو، الأستاذ في كلية ستانفورد للدراسات العليا في الأعمال، وبستجان سكالار، الرئيس التنفيذي ل«WAIPA»؛ الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، وهنريك فون شيل، مؤسس الثورة الصناعية الرابعة، منظم الثورة الرقمية الألمانية، وهارالد جيدكا، المسؤول الأول عن سياسة تعزيز الاستثمار، في البنك الدولي.

وينظم الدورة الرابعة للمنتدى، الذي ينعقد تحت شعار: «صناعة مستقبل الاقتصاد»، مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر ، بدعم من وزارة الاقتصاد، بالشراكة الاستراتيجية مع قناة CNBC عربية.

وتشهد فعاليات اليوم الأول ثلاث جلسات حوارية، حول الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، والاتجاهات الجديدة في قطاعات الأعمال، ومستقبل غرف التجارة والتأثيرات التي يفرضها تغيّر الأدوار والتقدّم التكنولوجي، والتحولات الرقمية في أداء القطاع الخاص، والسباق نحو الجيل الخامس من الإنترنت، بمشاركة خبراء محليين وعالميين، من أبرزهم عبد العزيز المخلافي، الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، ومضر خوجة الأمين العام لغرفة التجارة العربية النمساوية، وأحمد صالح العجلة، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وعمار حمدين، رئيس الارتباط الاستراتيجي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لرابطة «جي إس إم إيه»، وحنان أهلي، المديرة التنفيذية لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والدكتور هيتشم مايا، رئيس التحول الرقمي للصناعة والهندسة القيمية في شركة «ساب».

وتتضمن الفعاليات جلسة حوارية حول القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018، الذي أصدره مؤخراً، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، والخاص بالاستثمار الأجنبي المباشر، وتأثير هذا القانون في الاستثمارات، كما تشمل عرضين الأول حول مستقبل الطاقة تقدمه ميشيل وو، الرئيسة التنفيذية للمعلومات، نائبة الرئيس بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والصين، لشركة «جي إي باور سيرفسيز»، والثاني الاستثمار الأجنبي المباشر 4.0 تشجيع الإنتاجية، والتجارة والتطوير، يقدمه هنريك فون سكيل، مؤسس الثورة الصناعية الرابعة، وجلسة حول الاستثمارات في ولاية ماهاراشترا الهندية.