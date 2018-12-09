سالفيني يحشد أنصاره في مدينة روما



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجمع آلاف الايطاليين أمس السبت، في روما، بناء على دعوة حزب الرابطة اليميني المتطرف بزعامة ماتيو سالفيني، احتفالاً بمرور ستة أشهر على وصوله إلى الحكم.

وكتب على لافتات زرقاء عملاقة رفعت على المنصة: «إيطاليا ترفع رأسها»، و«الإيطاليون أولاً»، و«ستة أشهر من الحكمة في الحكومة». وكان حزب الرابطة القومي الذي يعتبر شمال البلاد معقله الرئيسي، قد استأجر ثلاثة قطارات خاصة وأكثر من مئتي حافلة لنقل المتظاهرين.

وسبقت التظاهرة حملة إعلانية، شملت بث صور على مواقع التواصل الاجتماعي، لإبراز خصوم الحزب من الشخصيات اليسارية والصحفيين والفنانين. ورد سكان برفع لافتات في العاصمة، تضمنت صوراً لشخصيات تاريخية تتحدر منها، وتندد بمحاولة الرابطة تعزيز نفوذها في روما.

وبعدما تصدر النتائج التي حققها ائتلاف اليمين في الانتخابات التشريعية حاصداً 17 في المئة من الأصوات، شكل سالفيني، تحالفاً حكومياً مع حركة خمس نجوم اليمينية المتطرفة.

(أ ف ب)