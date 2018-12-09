«غرفة الشارقة» تنظم بعثة إلى كينيا وأوغندا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة، بعثة تجارية إلى شرق إفريقيا، تشمل جمهوريتي كينيا وأوغندا، في إطار استراتيجيتها لإيجاد وتعزيز فرص تسويق الصناعات المحلية في الأسواق الخارجية الواعدة، والإفريقية على وجه الخصوص.

تنطلق بعثة الغرفة صباح غد الاثنين، بمشاركة 30 شركة وطنية تعمل في قطاعات صناعية وإنتاجية مختلفة، كالحديد والصلب والمواد الغذائية وحلول الطاقة، والأجهزة الكهربائية وغيرها، وتتطلع الغرفة من خلال البعثة لإقامة علاقات تجارية، وبحث مجالات وفرص الاستثمار المتاحة في كل من كينيا وأوغندا.

وتضم البعثة التي تعقد أعمالها تحت شعار: «مدخل نحو شراكة استثمارية أقوى»، ويرأسها عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، والشيخ ماجد بن فيصل القاسمي، النائب الأول لرئيس الغرفة، ومحمد راشد ديماس، وناصر مصبح الطنيجي، أعضاء مجلس الإدارة، وعبد العزيز محمد شطاف، مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وممثلين عن مركز إكسبو الشارقة، ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من الشارقة، وذلك بالتنسيق مع سفارة الدولة لدى كينيا وأوغندا. وتأتي هذه البعثة استكمالاً للزيارات الرسمية والبعثات التجارية التي قادتها غرفة الشارقة، إلى عدد من الدول الإفريقية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأسهمت في تقوية وتطوير العلاقات الاقتصادية للإمارة مع العديد من دول القارة الإفريقية، التي تمثل أسواقاً واعدة، وتقدم فرصاً كبيرة لرجال الأعمال الإماراتيين، والتي كان لها أثر إيجابي في بناء جسور التعاون والتنسيق لتوفير التسهيلات اللازمة لمجتمع الأعمال المحلي، ونظرائه، لإقامة علاقات تجارية واستثمارية مثمرة.

وقال عبدالله سلطان العويس: «إن تنظيم هذه البعثة التجارية الجديدة إلى شرق إفريقيا، يندرج ضمن سعي الغرفة الدؤوب للترويج لإمارة الشارقة كمركز اقتصادي وتجاري رائد، على المستوى الإقليمي، وفي إطار حرصها على الارتقاء بمستوى تنافسية مجتمع الأعمال في الإمارة، ودعم الصناعات والصادرات الوطنية، وجذب وتبادل الاستثمارات التي تُعزّز مسيرة بناء الاقتصاد المستدام».

وتبدأ البعثة زيارتها الرسمية إلى شرق إفريقيا في كينيا كمحطة أولى، خلال الفترة ما بين 9 و11 ديسمبر الجاري، والتي تمتلك أحد أكبر اقتصادات شرق ووسط إفريقيا، وأكثرها تطوراً ونمواً؛ حيث يشهد اليوم الأول من الزيارة تنظيم «ملتقى التجارة والاستثمار الإماراتي الكيني»، يليه عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي مجتمعي الأعمال في البلدين، وجولات ميدانية في عدد من المرافق الاقتصادية الحيوية في كينيا.

ثم تستكمل البعثة جولتها الإفريقية بزيارة أوغندا، التي يشهد اقتصادها معدلات نمو عالية، خلال الفترة ما بين 12و15 ديسمبر الجاري، حيث تنطلق فعاليات «ملتقى التجارة والاستثمار الإماراتي الأوغندي»، وتتبعه لقاءات عمل واجتماعات ثنائية وجولات ميدانية في عدد من المؤسسات والمنشآت الاقتصادية في أوغندا.