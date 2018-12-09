عدوى الاحتجاجات تجتاح عواصم بلجيكا وهولندا والمجر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقلت احتجاجات «السترات الصفراء» التي تعصف بفرنسا، إلى كل من بلجيكا وهولندا، اللتين شهدتا، السبت، تحركات مماثلة. وأطلقت الشرطة البلجيكية، الغاز المسيّل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه لتفريق متظاهرين ارتدوا سترات صفراء بالقرب من مكاتب الحكومة والبرلمان، حيث أوقف نحو 400 شخص وأصيب شرطي، بينما حطّم متظاهرون لافتات الشوارع وإشارات مرور بالقرب من حاجز للشرطة بعد منعهم من الوصول إلى مكتب رئيس الوزراء تشارلز ميشيل في العاصمة بروكسل، ورددوا شعارات تطالبه بالاستقالة.

ورشق عدد من المتظاهرين رجال الشرطة بالحجارة، وأطلقوا عليهم ألعاباً نارية، وقالت الشرطة إن مئات المتظاهرين تجمعوا في المنطقة، احتجاجاً على سياسات الحكومة. وقالت المتحدثة باسم شرطة بروكسل، إلسي فان دي كيير: «أحصينا توقيف نحو سبعين شخصاً بعد عمليات التدقيق التي أجريناها بشكل وقائي»، واعتقلت الشرطة 400 شخص خلال التظاهرات. وقالت متحدثة باسم شرطة بروكسل، «أصيب شرطي في الوجه ونقل إلى المستشفى لكنّ حياته ليست في خطر». وأضافت أنّ بعض المحتجين ألقوا مقذوفات وخصوصاً الحجارة على قوّات الأمن قرب الحيّ الذي تقع فيه مقار الهيئات الأوروبية والذي أغلق بشكل كامل أمام السيارات والمارة.

وبحسب المصادر، أغلق بعض محتجي «السترات الصفراء» الطريق السريعة في اتجاه مدينة ريكيم الواقعة في فلاندر الغربية قرب الحدود مع فرنسا. وفي هولندا، تجمع حوالي 100 شخص في مظاهرة سلمية خارج البرلمان الهولندي في لاهاي، واحتجزت الشرطة اثنين من المتظاهرين على الأقل وسط أمستردام.

كما تظاهر عدة آلاف من الأشخاص أمام مقر البرلمان المجري، للتعبير عن معارضتهم للوائح جديدة تهدف إلى زيادة وقت العمل الإضافي المكلف به العاملون. وتقضي اللوائح الجديدة التي يستعد البرلمان لإقرارها في مطلع الأسبوع المقبل، بالسماح للعاملين بتجميع ما يصل إلى 400 ساعة من العمل الإضافي بدلاً من الحد الأقصى الحالي الذي يبلغ 250 ساعة.

(وكالات)