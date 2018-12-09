بدور القاسمي: فرصة لتعريف الأجيال بثقافات العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما: ”الخليج 365”

أعلنت «مجموعة كلمات»، ودار النشر الإيطالية «غالوتشي»، خلال مشاركتها في معرض روما للكتاب 2018، عن تأسيس دار نشر جديدة تحمل اسم «غالوتشي - كلمات»، بهدف تعزيز التبادل الثقافي بين الإمارات وإيطاليا، وتسهيل نشر الأدب العربي على نطاق واسع.

ستتولى دار «غالوتشي- كلمات»، ترجمة الأعمال الأدبية من العربية إلى الإيطالية، وتوزيعها، وتسويقها في إيطاليا خلال المرحلة الأولى، مع خطط للتوسع إلى عدد من الدول الأخرى في المستقبل لتعريف القراء بالأعمال الثقافية والأدبية العربية.

واستطاعت «مجموعة كلمات»، تعزيز علاقاتها الاستراتيجية في مجال صناعة الكتب، والتراخيص، والتوزيع مع أكثر من 54 دولة في خمس قارات حول العالم، إضافة إلى عدد من الشراكات الدولية مع نخبة من المؤسسات الثقافية العالمية، أبرزها مجموعة كوارتو، ودار غاليمارد جونيس، ودار بلومزبيري للنشر.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسس والرئيس التنفيذي ل«مجموعة كلمات»: «تلتقي كلمات مع غالوتشي على مجموعة من الأهداف والرؤى؛ إذ نؤمن أن للكتاب دوراً مهماً في توسيع مدارك الأطفال واليافعين، الأمر الذي يجعل من مشروع دار النشر المشتركة فرصة لتوحيد الجهود في سبيل بناء مكتبة غنية بالمعارف والآداب، تعرف الأجيال الجديدة بمختلف ثقافات العالم، وتعزز فيهم قيم المحبة والتعايش والسلام».

وأضافت: «مع تزايد طلب القرّاء على أدب يغني تجاربهم ويُمكنهم من التفاعل معه، ومع ازدياد أعداد اللاجئين العرب في إيطاليا، زاد إيماننا بقدرتنا على العمل معاً لدعم اللاجئين والمهجرين، وخصوصاً الأطفال، ومساعدتهم على مواجهة أبرز التحديات الثقافية والاجتماعية خلال مرحلة النضوج، من خلال تناول قضايا الاندماج الاجتماعي والحوار بين الثقافات».

وقال الناشر كارلو غالوتشي: «يُسعدنا أن نبدأ بنشر الكتب ثنائية اللغة، باللغتين الإيطالية والعربية، لتلبية احتياجات كافة أفراد مجتمعنا الذي يتميز بالتنوع الثقافي؛ إذ نهدف من خلال هذه الخطوة إلى مد جسور التواصل والحوار بين مختلف ثقافات دول البحر الأبيض المتوسط، عبر النصوص والرسومات الهادفة ذات الجودة العالية، لتحفيز الأطفال على استخدام خيالهم في البيت والمدرسة».

وأضاف: «يُشرفنا أن نعزز هذه الشراكة مع مجموعة كلمات، التي تعاونت معنا بشكل غير مسبوق، وشاركتنا خبراتها، وإنجازاتها الفريدة».

«غالوتشي» هي إحدى دور النشر الإيطالية المستقلة، التي تتمتع بمكانة مرموقة عالمياً، وهي متخصصة بنشر كتب الأطفال بما في ذلك الكتب المصورة، والروايات الخيالية لليافعين، والأدب الكلاسيكي المتنوع، كما تتميز غالوتشي بإصدار مؤلفات لكتاب إيطاليين حول مواضيع هادفة مثل الحرب والفقر والعنصرية، بطريقة مبتكرة غنية بالمعارف وجاذبة للقراء من مختلف الفئات العمرية.

أما «مجموعة كلمات»، فتسعى لإغناء مكتبة الطفل العربي من خلال العمل مع نخبة من الكتاب من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعزز إصداراتها مفاهيم التعايش والسلام عبر تناول مواضيع النزوح، والتعاطف، والانتماء، والتنوّع، وتقديمها بطريقة مميزة وجذابة لليافعين، وقد شاركت المجموعة منذ تأسيسها في أكثر من 50 معرضاً دولياً للكتاب، وتمكنت من توزيع كتبها وإصداراتها في أكثر من 16 دولة و3000 مدرسة، وتحرص على تقديم الكتب عالية الجودة باللغة العربية، وقد فاز 30 كتاباً من إصداراتها بالعديد من الجوائز العربية والدولية.