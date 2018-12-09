مصر تؤجل محاكمة 213 من عناصر تنظيم بيت المقدس

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قررت محكمة جنوب القاهرة، أمس السبت، تأجيل محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي في قضية ارتكابهم 54 جريمة إرهابية، إلى جلسة 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك لاستكمال سماع الشهود، فيما قالت وزارة الداخلية، أمس، إن رجال الأمن قتلوا إرهابيين من العناصر، التي تورطت في حادث دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا مطلع الشهر الماضي.

وتضمنت قائمة القضايا الإجرامية، التي ارتكبها التنظيم، اغتيال عدد من ضباط الشرطة ووزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات لعدد من المنشآت الأمنية.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة، والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون والتخابر مع منظمات أجنبية وتخريب المنشآت الحيوية والقتل العمد، وإحراز أسلحة ومتفجرات.

إلى ذلك، أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام بإحالة لاعب كرة القدم حمادة السيد مدافع نادي أسوان و42 متهما آخرين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، لاتهامهم في القضية رقم 840 لسنة 2017 بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وتلقي تدريبات عسكرية ضد البلاد وقيادة جماعة إرهابية داخل البلاد، بأن أسسوا سبع خلايا عنقودية منبثقة عن تنظيم ولاية سيناء، الذي يهدف إلى ارتكاب الجرائم الإرهابية، والدعوة إلى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل العمل بالدستور والقوانين والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية، أمس، إن رجال الأمن قتلوا إرهابيين من العناصر، التي تورطت في حادث دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا مطلع الشهر الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه استكمال لجهود الوزارة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة، والمتورطة في تنفيذ حادث استهداف المواطنين أثناء عودتهم من الدير الشهر الماضي.

وأكدت الوزارة أنه تم تتبع وملاحقة باقي العناصر، التي نفذت الحادث الأليم في المناطق الصحراوية بأسيوط، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة، وأسفر عن مقتل اثنين من العناصر الإرهابية المنفذة وهما، «أبو مصعب وأبو صهيب»، وعثر بحوزتهما على 3 بنادق آلية وطبنجة ماركة حلوان، وكمية كبيرة من الأعيرة النارية، وكميات من وسائل الإعاشة، كما تم ضبط إحدى السيارات المستخدمة في الحادث الإرهابي، وهاتف محمول، سبق أن استولت عليه العناصر الإرهابية من أحد ضحايا الحادث عقب قتله.