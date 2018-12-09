انطلاق فعاليات «أيام الفجيرة الثقافية في إيطاليا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت فعاليات «أيام الفجيرة الثقافية في إيطاليا» في المتحف الوطني الروماني في العاصمة الإيطالية روما، التي تنظمها جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبالتعاون مع سفارة الإمارات في روما ضمن فعاليات «عام زايد».

وحظيت فعاليات المهرجان بحضور جماهيري لافت جاء للاطلاع على الثقافة الإماراتية، وإبداعات مثقفيها من خلال مجموعة من الأنشطة التي تحاكي التراث الإماراتي.

استهلت فعاليات الأيام بكلمة خالد الظنحاني رئيس الجمعية، قال فيها: «لقد جئنا إليكم وفي جعبتنا الكثير لنقدمه من خلال مهرجان الأيام الثقافية، الذي نهدف من خلاله إلى إظهار الوجه الحضاري والثقافي لدولتنا الحبيبة، ونشر قيم التسامح والمحبة والسلام التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة، عبر برنامج غني بالفعاليات المتنوعة التي تنقل صورة التراث الإماراتي الأصيل».

وأكد أحمد الملا ممثل سفارة الإمارات في روما أهمية المهرجان بما يحويه من تنوع ثقافي ومعرفي وتراثي، يعكس الجانب الحضاري للإمارات ويقدمه إلى الشعب الإيطالي لكي يتعرف عن قرب إلى الثقافة الإماراتية الأصيلة، وما وصلت إليه الإمارات من مكانة دولية مرموقة.

فيما أعربت دانيلا بورو رئيسة هيئة المتاحف في روما عن تقديرها للفنون الإماراتية وتراثها الأصيل الغني بحضارة تمتد إلى آلاف السنين، داعية الجمهور الإيطالي إلى زيارة المهرجان والاطلاع على أبرز نشاطاته، والاستمتاع بالفولكلور الإماراتي.

وتضمنت الفعاليات تقديم وصلة من فن العازي ورقصة اليولة الشعبية، وخصصت مساحة للشعر الإماراتي من خلال تقديم عدد من القصائد الوطنية والوجدانية التي تحاكي حب الوطن ألقاها الشعراء: فايز اليماحي، سليمة المزروعي وعائشة الظنحاني، كما عرضت مسرحية النهام، وهي من تأليف وتمثيل حمد الظنحاني وإخراج أيمن الخديم.

وخصص المهرجان معرضاً فنياً للخط العربي والفن التشكيلي شارك فيه كل من: فاطمة سالمين، وسعيد محبوب، ومحمد جاسم، وآمنة جاسم، بالإضافة إلى ركن خاص للتراث الإماراتي عرضت فيه أبرز منتجات البيئة الإماراتية من أدوات وأزياء، علاوة على عرض المأكولات التراثية، بمشاركة عدد من الباحثين في التراث الإماراتي، وهم: عبدالله الهامور، ومريم الشحي, وآمنة الظنحاني.

وفي ختام اليوم الأول كرم خالد الظنحاني سفارة الإمارات والمتحف الوطني الروماني وصباح بنزيادي مديرة مهرجان ميجرارت السينمائي في إيطاليا بدروع تذكارية تقديراً لجهودهم في إنجاح الفعاليات الإماراتية.