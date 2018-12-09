مشاورات السويد: 3 فرق لبحث تعز والأسرى والاقتصاد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل مشاورات السلام اليمنية في يومها الثالث في استوكهولم، حيث أفادت مصادر مشاركة في المشاورات أنه تم تشكيل ثلاث فرق مشتركة من وفدَي الحكومة والانقلابيين للبحث في وضع برنامج تنفيذي لإطلاق الأسرى من الطرفين وفقاً للاتفاق الموقع بينهما. ويبحث فريق العمل الثاني في رفع حصار الميليشيات عن تعز فيما يبحث الفريق الثالث في الملف الاقتصادي وإجراءات توحيد عمل البنك المركزي، وتأمين توريد العائدات المالية العامة من مناطق الانقلابيين إلى البنك المركزي في عدن، مقابل دفع رواتب الموظفين الحكوميين في عموم المناطق اليمنية.

وتجري المشاورات اليمنية في استوكهولم، في جلسات منفردة مع كل طرف يعقدها المبعوث الأممي مارتن جريفيث. ويحاول جريفيث تقريب وجهات النظر عبر التنقل بين الوفدين وإجراء محادثات مع كل طرف على حدة لمناقشة القضايا المطروحة.

وقال خالد اليماني وزير الخارجية اليمني، إن ميناء الحديدة جزء من سيادة اليمن ونقبل تنسيقاً إدارياً مع الأمم المتحدة. وأشار إلى قبول وفد الشرعية بمشاورات السويد الإطار التفاوضي، وإجراءات بناء الثقة أولى مراحل خريطة الطريق. وأكد أن المطار الرئيسي في اليمن سيكون في عدن. وقال: «إننا على استعداد لفتح مطار صنعاء... ولكن لدينا رؤية أن تكون عدن هي مطار السيادة الرئيسي للجمهورية (اليمنية) والمطارات الأخرى تكون مطارات داخلية».

وأضاف «إن قبل الطرف الآخر، الطرف الانقلابي، أن يخوض هذه التجربة وهي تجربة سيادية، سيكون بإمكان الطائرات أن تأتي إلى عدن وتغادر إلى صنعاء أو الحديدة أو المطارات الأخرى، وتعود إليها من عدن وتغادر إلى الخارج». واعتبر أن «هذه رؤية سيادية نعتقد أنها تحمي مصالح الشعب اليمني وتدافع عن مصالح كل اليمنيين ولا تفرق بين اليمنيين».

وفي ما يتعلق بميناء الحديدة غربي البلاد، أكد اليماني ضرورة أن يكون الميناء تحت سيادة الحكومة اليمنية. وقال «يجب أن يبقى الميناء جزءاً سيادياً وجزءاً من وظائف وزارة النقل اليمنية التي هي مسؤولة عن المنافذ والموانئ اليمنية». وأضاف «إننا نقبل أن يدير الميناء عناصر الإدارة التي عملت في الميناء وفقاً لقوانين عام 2014» أي قبل سيطرة المتمردين عليه. والتقى اليماني في العاصمة استوكهولم وزير خارجية السويد مارجوت وولستروم، على هامش جولة المشاورات. وفي اللقاء عبر اليماني عن امتنان الحكومة والشعب اليمني للسويد على ما تقدمه من دعم إنساني لليمن.

وأكدت عضو في وفد الحكومة اليمنية المشارك في محادثات السلام، أن المتمردين الحوثيين ما زالوا غير جادين في التوصل إلى أرضية مشتركة لإنهاء النزاع المستمر في اليمن منذ 2015. وقالت رنا غانم للصحفيين «دائما التوقعات تأتي من خلال التجربة، ومن خلال التجربة سأقول لا. إنهم غير جادين». وأعربت عن أملها بأن تؤدي هذه المحادثات «على الأقل إلى التخفيف من معاناة الشعب اليمني». وأكدت أن طرفي النزاع اليمني لم يلتقيا وجهاً لوجه حتى الآن، مع قيام موفد الأمم المتحدة مارتن جريفيث وفريقه بالتنقل بين الفريقين. لكنها أشارت إلى وجود أحاديث «غير رسمية» مع المتمردين على هامش المفاوضات.

وأضافت أنه «لا يمكن التعامل مع صنعاء كدولة مستقلة، ولا يمكن أيضاً التعامل مع الطرف الانقلابي على أنه أصبح لديه مطار مستقل.. إننا نتكلم عن استعادة الدولة اليمنية، والتي تتضمن التحكم في جميع المطارات بكل المحافظات والمدن».

وقال محمد عبد السلام عضو تفاوضي عن جماعة الحوثي الإيرانية، إنه ينبغي إعلان مدينة الحديدة الساحلية «منطقة محايدة» وإن بإمكان الأمم المتحدة أن تلعب دوراً في مطار صنعاء. وقال: إن الحديدة يتعين «تحييدها عن الصراع.. مع إيقاف العمليات العسكرية وأن تعود الألوية العسكرية التي قدمت من خارج محافظة الحديدة». وزعم عبد السلام أن جماعته تتقبل فكرة أن تلعب الأمم المتحدة دوراً في مطار صنعاء لتأمين اتفاق لإعادة فتحه، ودعا إلى تشكيل حكومة انتقالية بمشاركة «كل الأحزاب السياسية». (وكالات)