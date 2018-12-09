لغتنا حياتنا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - د. رشاد سالم*



من المعروف أن اللغة ليست غاية في ذاتها، وإنما هي أداة يتواصل بها أفراد مجتمع معين، لتستقيم علاقاتهم وتسير أمور حياتهم، إنها أساس مهم للحياة الاجتماعية، وضرورة من أهم ضروراتها، لأنها أساس لوجود التواصل في هذه الحياة وأساس لتوطيد سبل التعايش فيها.

فهي وسيلة الإنسان للتعبير عن حاجاته ورغباته وأحاسيسه ومواقفه، وطريقه إلى تصريف شؤون عيشه وإرضاء غريزة الاجتماع لديه، ومهما بلغ ما يحصله الإنسان من مظاهر حضارية من علوم ومعارف وطرق ووسائل مادية، فإنه يشعر في قرارة نفسه بأنه يعتمد كلياً على ما لديه من قدرة لغوية لتحقيق مآربه، وكم كان ابن جني مصيباً حين عرّف اللغة بأنها: «ألفاظ يعبّر بها كل قوم عن أغراضهم».

وكما يقول همبولدت (1767-1835): «لا يكون الإنسان إنساناً إلاّ بفضل اللغة»؛ إذ «لا توجد أفكار معزولة عن اللغة، فبفضل اللغة وحدها يدخل التفكير الإنساني حيز الإمكان»، فاللغة حلقة الوصل بين الفرد والفرد الآخر، بين الفرد والأمة، بين الحاضر والماضي.

اللغة إذن مرآة الشعب ومستودع تراثه، وديوان أدبه، وسجل مطامحه وأحلامه، ومفتاح أفكاره وعواطفه، وهي فوق هذا وذاك رمز كيانه الروحي، وعنوان وحدته وتقدمه، وخزانة عاداته وتقاليده.

وكل أمه تعتز بشخصيتها وتفخر بذاتها تهتم بلغتها، وتحافظ عليها محافظتها على أبنائها، فهي وإن كانت لا تخرج في ظاهرها عن حروف وكلمات، فإن لشكلها المنطوق أو المكتوب تأثيراً لا يعادله تأثير في نفوس أبنائها، فكم من مقال أو خطاب غيّر وجه التاريخ.

واللغة العربية بشكل خاص، لها في أفئدة معظم الناطقين بها منزلة أسمى مما لغيرهم عند أبنائها، إن لها في المجتمع الإسلامي فاعليتها المقدسة، وحركتها المشعة، ودورها القيادي، فحيث تكون العربية يكون الإسلام، وحيث يكون الإسلام يكون الأمن والسلام.

فالقرآن الكريم نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مبِينٍ، وهو دستور الله الخالد، وحبله المتين، وهديه القويم.

والحديث النبوي الشريف جاء تبياناً للقرآن بلغة القرآن: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (النحل: 44).

ومن ثَمة كان للعربية في نظر الإسلام عظمتها الشامخة ورصيدها الثمين، لأن تلاوة القرآن والتدبر في معانيه عبادة وأمان، واستخراج عبره ووجوه إعجازه بلاغة وشفاء، والانتفاع بمعطياته بالوصول إلى أسراره عزٌّ وجاه.

ولا سبيل لأمّتنا كي تلحق بركب الحضارة، وأن تشارك مشاركة أصيلة في بناء هذه الحضارة إلاّ من خلال لغتها، تلك اللغة التي تمثل الأساس الروحي والفكري الذي تقوم عليه وحدة هذه الأمة، فأمتنا العربية هي لغتنا العربية الفصحى، ولغتنا العربية الفصحى هي أمتنا، وبالتالي فهي أساس نهضة أمتنا ووحدتها.

مدير الجامعة القاسمية