«السترات الصفراء» تروّع باريس.. وتخرب الشانزليزيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت قوات الأمن الفرنسية، أمس السبت، وابلاً من قنابل الغاز المسيلة للدموع على أنصار حركة «السترات الصفراء»، الذين روعوا وسط العاصمة، باريس، وسط محاولات للوصول إلى القصر الرئاسي، إلا أن قوات الأمن منعتهم، دون تسجيل سقوط ضحايا مثلما حذرت السلطات في وقت سابق. وحاول المتظاهرون الوصول إلى القصر الرئاسي؛ عبر طريق فرعي في جادة الشانزليزيه المجاورة. وصرّح أحد أعضاء الحركة، بأن هدفهم الآن، الوصول إلى القصر الرئاسي، فيما طالب عدد من أنصار الحركة، بإقالة الرئيس إيمانويل ماكرون.

تدفق المحتجّون على باريس من كافة أرجاء البلاد، رغم دعوات الحكومة للمواطنين إلى عدم المشاركة في هذه التظاهرات، التي بدأت ضد رفع أسعار الوقود قبل أن تتحول لثورة غضب ضد سياسات ماكرون، المتّهم بالانحياز للأغنياء على حساب الفقراء.

رمى متظاهرون مقنّعون الحجارة على عناصر الشرطة، وأشعلوا النيران في متاريس أقاموها سريعاً من حاويات القمامة، وأشجار الكريسماس، قبل ان يعلن وزير الداخلية الفرنسي كريتسوف كاستنير ان الاحتجاجات باتت تحت السيطرة ويدعو الى حوار مع ممثلي حركة «السترات الصفراء»، متعهّداً أن تعالج الحكومة المخاوف بخصوص ارتفاع كلفة الحياة.

وكانت المتاجر في محيط الشانزيليزيه، وضعت ألواحاً خشبية على واجهاتها، وأفرغت البضائع الجمعة، بينما تم إغلاق متحفي «اللوفر» و«أورسي» وغيرهما. وأغلقت كذلك المتاجر الكبرى أبوابها؛ خشية تعرضها للنهب في نهاية أسبوع تسبق عطلة عيد الميلاد، كما جرى إلغاء أكثر من نصف مباريات كرة القدم في دوري الدرجة الأولى الفرنسي المقررة السبت.

وقال كاستنير أن «قوات الشرطة ستظل متواجدة بكثافة في أماكن الاحتجاجات حتى الأحد إذا لزم الأمر». وأوضح الوزير الفرنسي أن «عدد المتظاهرين من السترات الصفراء في فرنسا وصل إلى 125 ألفا». وأشار إلى أن «عدد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات بلغ 1385 شخصا». كما أكد ارتفاع عدد المصابين إلى 118 بينهم 17 من الشرطة.

واستبقت القوات الأمنية، تظاهرات السبت، بحملة اعتقالات، طاولت أكثر من 300 شخص في باريس، قبيل ساعات على خروج التظاهرات. وتحدث وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستنير، عن اتباع السلطات لما وصفه ب«تكتيك مختلف» في التعامل مع المتظاهرين، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل حول التكتيك. وبدا لافتاً لجوء الشرطة إلى الاعتماد على رجال أمن بزي مدني، يحملون أسلحة نارية، وزرعهم بين صفوف المتظاهرين؛ للقبض على النشطاء.

وترصد الحكومات الأجنبية، الأوضاع عن كثب في إحدى مدن العالم الأكثر رواجاً في أوساط السياح. وأصدرت السفارة الأمريكية تحذيراً لمواطنيها في باريس، داعية إياهم إلى «تفادي الظهور، وتجنب التجمعات»، فيما حضت الحكومات البلجيكية والبرتغالية والتشيكية مواطنيها، الذين ينوون التوجه إلى باريس إلى تأجيل سفرهم. وفي مؤشر إلى عنف وشيك، تسلم بينوا بوتيري، وهو نائب في البرلمان عن حزب ماكرون، رصاصة بالبريد، الجمعة، أرفقت برسالة كُتب عليها «في المرة المقبلة، ستكون بين عينيك».

(وكالات)



ترامب: تظاهرات باريس تثبت فشل اتفاق المناخ



هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس السبت، مجدداً اتفاق باريس للمناخ، معتبراً أن تحرك «السترات الصفراء» في فرنسا يثبت فشل هذا الاتفاق. وكتب ترامب على تويتر أن «اتفاق باريس لا يسير على نحو جيد بالنسبة إلى باريس. تظاهرات وأعمال شغب في كل أنحاء فرنسا». وأضاف «الناس لا يريدون دفع مبالغ كبيرة، قسم كبير منها للدول النامية (التي تدار في شكل يثير الشكوك)، بهدف حماية البيئة، ربما». وكان ترامب سخر الثلاثاء، من التنازلات التي قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ل«السترات الصفراء» معتبرا أن اتفاق باريس آيل إلى الفشل. ويجتمع ممثلو نحو مئتي دولة في بولندا في إطار المؤتمر العالمي الرابع والعشرين حول المناخ. وأضاف ترامب «انهم يغنون +نريد ترامب+، إنني أعشق فرنسا»، من دون أن يقدم دليلا على ما يقوله.

(أ ف ب)