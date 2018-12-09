شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يبحث مع سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، السبت، مع سفراء ‏بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى بغداد؛ سبل تعزيز العلاقات المشتركة.‏

وذكر بيان صحفى صادر عن المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء أوردته وكالة الأنباء العراقية /نينا/، أنه تم خلال اللقاء بحث ‏تعزيز العلاقات بين العراق وهذه الدول وسبل دعم العراق خلال ‏المرحلة المقبلة، فضلا عن استعراض آخر الأوضاع السياسية فى المنطقة.‏

وأكد عبد المهدى اهتمام العراق بعلاقاته مع الدول الأوروبية الثلاث ‏وتواصله الدائم معها على أعلى المستويات وسعيه لتعزيزها فى مختلف المجالات، ‏موضحا أن بلاده تمضى فى الطريق الصحيح، وخاصة بعد ‏انتصاره على عصابات "داعش" الإرهابية التى كانت تهدد العالم أجمع وليس العراق ‏فحسب.

ومن جانبهم، أبدى السفراء الثلاثة ارتياحا كبيرا لسير العملية السياسية فى العراق وأداء الحكومة الجديدة، مشيرين إلى المؤشرات الإيجابية لقدرة الحكومة الجديدة وخطواتها الأولى ‏للنهوض بالعراق، معربين عن التزام دولهم الكامل بدعم العراق خلال المرحلة المقبلة.‏