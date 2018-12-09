شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يبحث مع سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، السبت، مع سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى بغداد؛ سبل تعزيز العلاقات المشتركة.
وذكر بيان صحفى صادر عن المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء أوردته وكالة الأنباء العراقية /نينا/، أنه تم خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات بين العراق وهذه الدول وسبل دعم العراق خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن استعراض آخر الأوضاع السياسية فى المنطقة.
وأكد عبد المهدى اهتمام العراق بعلاقاته مع الدول الأوروبية الثلاث وتواصله الدائم معها على أعلى المستويات وسعيه لتعزيزها فى مختلف المجالات، موضحا أن بلاده تمضى فى الطريق الصحيح، وخاصة بعد انتصاره على عصابات "داعش" الإرهابية التى كانت تهدد العالم أجمع وليس العراق فحسب.
ومن جانبهم، أبدى السفراء الثلاثة ارتياحا كبيرا لسير العملية السياسية فى العراق وأداء الحكومة الجديدة، مشيرين إلى المؤشرات الإيجابية لقدرة الحكومة الجديدة وخطواتها الأولى للنهوض بالعراق، معربين عن التزام دولهم الكامل بدعم العراق خلال المرحلة المقبلة.
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