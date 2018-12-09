اليمن... 6 قتلى و12 جريحا بقصف مدفعي جنوب مدينة الحديدة

القاهرة — سبوتنيك. واتهمت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، القوات الحكومية بشن قصف على حي في منطقة الربصة جنوب مدينة الحديدة، أسفر عن وقوع ستة قتلى و12 جريحا بينهم أطفال ونساء.

وأضافت أن القوات الحكومية قصفت منذ الصباح بـ 120 قذيفة مدفعية قرية الزعفران في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، واستهدفت قرية محل الشيخ بأكثر من 15 قذيفة.

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وذكرت أن طيران التحالف شن غارة على البوابة الجنوبية لمطار الحديدة الدولي.

في الأثناء، قالت وكالة 2 ديسمبر الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية، التي يقودها العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، إن "مليشيا الحوثي استهدفت بقذيفتي هاون منزل المواطن قاسم مكين الكائن جوار دوار حي الربصة في مديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة، ما أدى إلى استشهاده مع طفلته غدير، وإصابة 6 آخرين من أفراد عائلته هم زوجته وأبنائه".

وأشارت إلى أن "منطقة الربصة تحديدا تشهد سقوطا متواصلا لقذائف مليشيا الحوثي يؤدي إلى وقوع ضحايا من المدنيين".

هذا وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية يوم الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات الفرصة الوحيدة القائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم؛ فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.