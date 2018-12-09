بالصور.. 73 يمنيا يصلون إلى القاهرة لتلقي العلاج

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جانب من إجراءات استقبال المصابين اليمنيين بمطار القاهرة الدولي
وصل إلى مطار القاهرة الدولي، السبت، 73 يمنيا قادمين من عدن للعلاج بمستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، وإجراء عدة عمليات مختلفة.
وأوضحت مصادر طبية بالمطار أن إسعاف مطار القاهرة الدولي أعلن حالة الطوارئ لاستقبال الحالات المرضية للعلاج بمستشفيات القاهرة من أمراض وكسور وشروخ وإجراء عدة عمليات مختلفة، وتوجيهها إلى عدة مستشفيات منها المستشفى السعودي الألماني، والذي تم تخصيصه لعلاجهم بالتنسيق مع السفارة اليمنية بالقاهرة.
وأشارت المصادر إلى أن الحالات المرضية وصلت على متن طائرة الخطوط اليمنية رحلة ٦٠٢ القادمة من عدن، وضمت الرحلة أعمارا مختلفة من المرضى والحالات التي تحتاج للعلاج، وتم الاستعانة بسيارات من إسعاف المطار وإسعاف من محافظة القاهرة.
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