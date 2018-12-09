الحوثيون يدعون إلى حكومة انتقالية في اليمن

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دعا كبير مفاوضي جماعة الحوثي اليمنية محمد عبد السلام إلى تشكيل حكومة انتقالية بمشاركة "كل الأحزاب السياسية".

وبحسب رويترز قال عبد السلام على هامش محادثات السلام الجارية في السويد مع وفد الحكومة اليمنية إنه ينبغي إعلان مدينة الحديدة الساحلية "منطقة محايدة".

وأضاف أن الحوثيين يتقبلون فكرة أن تلعب الأمم المتحدة دورا في مطار صنعاء في إطار مسعى لإعادة فتحه.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" عن رفضها عرض الحكومة اليمنية المشروط بإعادة تشغيل مطار العاصمة صنعاء الواقع تحت سيطرة الجماعة، مؤكدة أن فتح المطار يجب أن يكون وفقا للمعايير الدولية.

ويسيطر الحوثيون على المراكز السكانية الرئيسية في اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء وميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر.