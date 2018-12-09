الصين ترسل مركبة فضائية للهبوط على الجانب المظلم من القمر

أطلقت الصين صباح اليوم مسبارها Chang'e-4، والذى سيكون أول مركبة تهبط على الجانب المظلم من القمر على الإطلاق، فى خطوة تعد علامة بارزة على طريق برنامجها الفضائى الطموح.

وفقا لما نشره موقع independent البريطانى، فمن المتوقع أن يهبط المسبار بشكل سلس لأول مرة على الجانب البعيد من القمر وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية، إلا أن ما يميز هذا المسبار هو أنه سيكون الاول من نوعه الذى يهبط على هذا الجانب المظلم من القمر، إذ وصلت العديد من المركبات الفضائية إلى الجانب البعيد من القمر من قبل لكن لم يسبق لأى منها الهبوط عليه.

وكنتيجة لتقييد القمر بالأرض وفقا لحركة المد والجزر والدوران بنفس المعدل الذى يدور به حول كوكبنا لذا لا يمكن رؤية الجانب البعيد مطلقا منه من الأرض.

وقد حمل صاروخ من طراز March 3B المسبار، إضافة إلى مركبة هبوط ومركبة جوالة من مركز إطلاق الأقمار الصناعية (شيتشانغ) فى جنوب غرب الصين، فيما قالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، إن مهام المسبار Chang'e-4تشمل المراقبة الفلكية اللاسلكية ذات التردد المنخفض ومسح التضاريس والسطح وكشف التركيب المعدنى وقياس الإشعاع النيوترونى والذرات المحايدة من أجل دراسة البيئة على الجانب البعيد من القمر.

وتسعى الصين إلى اللحاق بروسيا والولايات المتحدة لتصبح قوة كبرى فى الفضاء بحلول عام 2030، كما تعتزم تدشين بناء محطة فضاء مأهولة خاصة بها العام المقبل.