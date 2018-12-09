جوجل تتيح تذكير أو تأنيث الجمل المترجمة على خدمة Translate

فى محاولة منها لتحسين خدمات الترجمة ومساعدة المستخدمين، قررت شركة جوجل الحد من الحيرة فى "جنس الجملة"، وذلك عن طريق توفير ترجمة مؤنثة ومذكرة لبعض الكلمات المحايدة بين الجنسين على موقع ترجمة جوجل.

وقال موقع "فون أرينا" الهندى، إن خدمة الترجمة من جوجل تعتمد فى آلية عملها على مئات الملايين من الأمثلة المترجمة مسبقًا من الويب، ومنذ بداية خدمة الترجمة كانت تترجم الجمل ترجمة واحدة فقط، على أن يكون لها شكل مؤنث ومذكر، والآن فهناك ترجمة للنوعين مثل كلمة "الجراح" عند ترجمتها من الإنجليزية إلى الفرنسية أو الإيطالية أو البرتغالية أو الإسبانية، وكذلك من التركية إلى الإنجليزية.

وتسعى شركة جوجل فى المستقبل القريب، لتوسيع الترجمات المخصصة لكل جنس إلى المزيد من اللغات، وإطلاقها على منصات ترجمة أخرى مثل تطبيقات iOS وأندرويد.