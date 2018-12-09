جوجل تحدث تطبيق Santa Tracker لتتبع "بابا نويل" للاحتفال بالعام الجديد

حدث عملاق الإنترنت "جوجل" تطبيق "تتبع أثر سانتا - Santa Tracker" الخاص بتعقب مسار "بابا نويل" حول العالم مثلما يفعل كل عام، وذلك للاحتفال بنهاية 2018، وبداية العام الجديد.

وسيحتوى التطبيق أيضًا على بعض ملصقات Gboard الجديدة لجعل دردشات المستخدم أكثر مرحا، كما تم تحديث العديد من الألعاب جنبًا إلى جنب مع Santa's Village، فيما تشير جوجل إلى أن التطبيق أصبح أسرع ويستهلك مساحة أقل على الهاتف هذا العام.

وفيما يتعلق بميزة "تتبع سانتا" فمن المنتظر إتاحتها ابتداء من يوم 24 ديسمبر، إذ تتيح للمستخدمين تتبع تنقل "سانتا" من مدينة إلى مدينة، وقارة إلى قارة، حيث يمكن للمستخدمين مشاهدة الشوارع فى المدن ومعرفة الكثير من الحقائق عن هذه الأماكن من خلال المكان الذى يتواجد به، فيما يضم التطبيق بوضعه الحالى العديد من الألعاب المبهجة والمميزة، ويمكن الوصول إليها عبر العديد من منصات الإنترنت سواء للكمبيوتر أو للهواتف الذكية.

وجاءت فكرة الخدمة هذا العام لتضم 30 حدثا ولعبة ونشاط مختلف، يجرى إتاحة كل منها وفقا ليوم محدد، حيث إنه لا يوجد حتى الآن سوى 13 نشاطا متاحا فقط، ويمكن للمستخدمين الوصول إليه من خلال الدخول إلى رابط الموقع Santa Tracker لكى يتمكنوا من الاستمتاع بكل الأنشطة والخدمات التى توفرها جوجل للمستخدمين للاحتفال بالكريسماس.