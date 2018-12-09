فيديو| «تميم» لن يشارك.. هل تعصف قمة الرياض بـ«التعاون الخليجي»؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تشير كل الدلائل إلى أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لن يكون على رأس الوفد القطري في قمة الرياض المقررة الأحد 9 ديسمبر، وسط تسريبات بأن الحضور لن يتخطى مستوى وزير دولة، بل أن صحيفة الشرق القطرية وصلت لحد القول بإنه لن يحضر أي مسئول قطري القمة الخليجية على خلفية التوترات بشأن مقاطعة عدد من الدول العربية الدوحة منذ عام ونصف.

كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أرسل برسالة خطية لأمير قطر يدعوه فيها للمشاركة، وقبل ذلك تحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن الدوحة بشكل جيد، وقال: إن اقتصادها قوي ومتطور، ومن ثم فإن المراقب للحالة السعودية سيلاحظ بأن هناك شيئاً ما مختلف تعمل عليه الرياض في الوقت الراهن، فبين تصدير شائعات بفتح معبر سلوى ورفع الحصار الجوي والبري وغيرها من الشائعات التي يقرأ منها محاولة النظام السعودي جس نبض الشارع القطري في إمكانية حل مقبل للأزمة الخليجية، وبين الدعوة للمشاركة في القمة الخليجية، كل ذلك يبشر بعلاقات جديدة تلوح في الأفق بين الرياض والدوحة، ولكن...

تأكيد عدم حضور تميم:

وكالة الأناضول التركية، نقلت عن مصدر قطري مسؤول، السبت، قوله، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد لن يشارك في القمة الخليجية الـ39، المرتقبة الأحد، بالعاصمة السعودية الرياض.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن تمثيل قطر في القمة الخليجية سيكون على مستوى وزير دولة، دون تفاصيل.

وتأتي قمة الرياض وسط أزمة خليجية مستمرة منذ منتصف 2017 عقب قطع السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر.

وتلقى أمير قطر، الثلاثاء، رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لدعوته لحضور القمة، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إلا أن الدوحة لم تعلن رسميا مستوى تمثيلها في أعمال القمة.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، منذ يونيو 2017، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية".

وتتهم الدول الأربع قطر بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على القرار الوطني القطري".

عدم حضور أمير قطر، يفتح التساؤلات حول مدى جدوى استمرار مجلس التعاون الخليجي في ظل استمرار الخلافات الجوهرية بين دول المجلس.

انفراط عقد مجلس التعاون:

الأزمة الخليجية وما تلاها، ومؤخرًا ما حدث من إعلان الدوحة الانسحاب من منظمة أوبك لمصدري النفط، جعل الحديث عن انفراط عقد مجلس التعاون الخليجي ينتشر كالنار في الهشيم، وكانت قطر، إحدى أصغر الدول المنتجة للنفط في العالم لكنها الأكبر في تصدير الغاز الطبيعي المسال، أعلنت انسحابها من عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول اعتباراً من الأول من يناير 2019.

وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، في مؤتمر صحفي عقده في الدوحة، إن منظمة الأوبك قد أُبلغت بالقرار القطري.

الغاز مصدر ثروة قطر

وأوضح الكعبي": هذا القرار يعكس رغبة دولة قطر بتركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخراً لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من ٧٧ إلى ١١٠ ملايين طن سنويا."

ويشكل الغار الطبيعي المسال، إلى جانب النفط الخام، المصدر الأساسي للثروة في قطر، الإمارة الخليجية التي تتمتع بأعلى دخل للفرد في العالم.

وقطر هي الدولة الحادية عشرة في ترتيب أكبر الدول المنتجة للنفط في أوبك، حيث تمد سوق الطاقة بنحو 2% من إجمالي الإنتاج، وانسحابها سيؤثر على المنظمة أكثر بكثير من تأثيراته على سوق النفط.

قطيعة خليجية

وتشهد العلاقات القطرية السعودية توترا حادا بعد إعلان الرياض ومعها ثلاث دول عربية (مصر والإمارات والبحرين) مقاطعة قطر سياسيا واقتصاديا وتجاريا منذ يونيو 2017، متهمين إياها برعاية الإرهاب ومحاولة زعزعة استقرار هذه الدول، وهو ما تنفيه الدوحة.

وأثرت هذه المقاطعة على مجلس التعاون الخليجي المكون أيضا من (سلطنة عمان والكويت والبحرين والإمارات) .

وقال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تغريدة على تويتر إن "البعد السياسي لقرار قطر الانسحاب من منظمة الأوبك إقرار بانحسار دورها ونفوذها في ظل عزلتها السياسية".

تميم يعلق:

تحدّث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قبيل 72 ساعة من القمة الخليجية المرتقبة في الرياض والمقرر لها الأحد المقبل، عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع شعوب المنطقة.

وقال تميم بن حمد في تغريدة له على موقع "تويتر": "العلاقات مع ماليزيا تتوفر على آفاق تعاون واسعة ومتعددة في ضوء تجربتها التنموية الرائدة والأبعاد الاقتصادية التكاملية بين بلدينا".

وأضاف: "مباحثاتي مع رئيس الوزراء د.مهاتير محمد كانت فرصة ممتازة لإعطاء قوة دفع كبيرة لرغبة بلدينا في توظيف طاقاتنا المشتركة في خدمة أهداف شعبينا وشعوب المنطقة".

الموقف المصري:

كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري شرط إنهاء الأزمة الخليجية مع قطر، وذلك بعد ساعات من دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لحضور القمة الخليجية في الرياض الأحد 9 ديسمبر.

وجدد شكري، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية — الكويتية، أمس الثلاثاء، تمسك بلاده بشروط الرباعي العربي الـ13 لإنهاء الأزمة مع قطر، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال وزير الخارجية المصري، قبيل مغادرته الكويت: "إذا كان هناك توجه حقيقي لتغير المسار والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية، والابتعاد عن التنظيمات المتطرفة، والترويج لها من خلال أبواق إعلامية في قطر، فهناك مجال للحديث".