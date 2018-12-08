بعد اغتصاب طفلة.. الخوداني يوجه رسالة إلى وجهاء ومشائخ محافظة إب

الخليج 365 - الحديدة وجه القيادي الإعلامي المؤتمري والمقرب من المقاومة الوطنية كامل الخوداني رسالة إلى وجهاء ومشائخ وقيادات محافظة إب . وقال الخوداني في منشور على صفحته "الاخوة مشائخ ووجهاء وقيادات محافظتنا محافظة اب ..لم نعد نطالبكم الدفاع عن الجمهورية والثوابت الوطنية وحقوق الناس وممتلكاتهم ودمائهم وحريتهم". وأضاف: دافعوا عن اعراض وشرف الطالبات والفتيات الصغار التي ينتهكها الحوثيين ومشرفيهم بالمحافظة وذالك اضعف الرجولة. وكان الخوداني يشير لقضية الطفلة آلاء الحميري، وقال: حوثي شغال معهم ورافع شعار الصرخة يرتكب جريمه يقتل طفلا يغتصب طفلة وافتضح وخرج الخبر اول ما نتكلم يتقافزوا بعض المعتوهين يقولوا قضية جنائية لا تحولها سياسية والمتهم ليس مشرف حوثي يعني لازم يكون مشرفا ولازم يعمل بيان قبل يرتكب الجريمة يحدد سياسيه او جنائية.

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