شكرا لقرائتكم القاهرة وعمان تؤكدان على مواجهة الأزمات السيسي يبحث وهادي الأزمة اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ يوم في 7 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 6 ديسمبر 2018 / 23:07

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أمس اتصالاً هاتفيًا بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.



وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح أن السيسي اطمأن خلال الاتصال على صحة شقيقه اليمني، متمنياً له الشفاء العاجل من الوعكة الصحية التي ألمت به.

وأشار إلى أن الاتصال استعرض آخر تطورات الأوضاع في اليمن، لا سيما فيما يتعلق بمسار المفاوضات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية، حيث أكد الرئيس السيسي التزام مصر بدعم الحل السياسي في اليمن وفقاً لمرجعياته الأساسية، وذلك في إطار السعي نحو الحفاظ على وحدة واستقرار اليمن وحكومته الشرعية.

وقال إن الرئيسين توافقا في هذا السياق بشأن ضرورة تفادي أية محاولة للالتفاف على المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، كما اتفقا حول التنسيق خلال الفترة المقبلة لمواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لليمن.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأردني أيمن الصفدي ضرورة ترسيخ التعاون الاستراتيجي بين الدول العربية لمواجهة الأزمات والتحديات التي تمر بها المنطقة.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية المُستشار أحمد حافظ، في تصريح له عقب ختام مباحثات الوزيرين أمس في القاهرة، إنهما اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة من أجل وضع رؤية واضحة تحدد مسار الأهداف والمقاصد المشتركة على الصعيدين الثنائي والعربي.

وأشار إلى أن المُباحثات بين الجانبين تأتي في إطار حرصهما على الدفع بآليات التشاور والتنسيق في شأن مُجمل مجالات التعاون الثنائي من جانب، والقضايا الإقليمية محل اهتمام البلديّن من جانب آخر خاصة في ظل التحديات المتفاقمة التي تشهدها المنطقة، والتي تستوجب بدورها الدفع بأطر التضامن والعمل العربي المشترك لمواجهتها وعلى نحو يُسهم في تحقيق أمن واستقرار المنطقة.

إلقاء القبض على وزير العدل في حكومة مرسي

قال مصدران أمنيان ومصدر قضائي إن السلطات المصرية ألقت القبض على أحمد سليمان وزير العدل في حكومة الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وتحقق معه بتهمة الانتماء لجماعة محظورة.

وقال المصدران الأمنيان إن ضباطا في قطاع الأمن الوطني المسؤول عن أمن الدولة في وزارة الداخلية ألقوا القبض على سليمان في منزله بمحافظة المنيا الثلثاء ورحلوه إلى القاهرة. وقال أحد المصدرين إن إلقاء القبض عليه «تم على أساس تحريات أجريت في الآونة الأخيرة».

وقال المصدر القضائي إن نيابة أمن الدولة العليا بدأت اليوم الأربعاء التحقيق مع سليمان الذي انتقد في وقت سابق من العام الحالي إلقاء القبض على قادة الجماعة وتقديمهم للمحاكمة بعد عزل مرسي في تموز (يوليو) عام 2013.