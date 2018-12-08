شكرا لقرائتكم خبر عن الرافعات السعودية تعبر "الوديعة" إلى مينائي عدن والمكلا باليمن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الرافعات الخاصة بمينائي عدن والمكلا منفذ "الوديعة" الحدودي، ضمن منحة مقدمة من المملكة العربية السعودية عبر مركز إسناد للعمليات الإنسانية الشاملة باليمن، على أن يتم تركيبها في الموانئ المخصصة لها خلال الأيام القادمة وتشمل 3 رافعات، اثنتين منها لميناء عدن وواحدة لميناء المكلا.

تأتى هذه المنحة ضمن خطة المساعدات الإنسانية التى تقدمها المملكة فى إطار دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن 2018.

وأوضح السفير السعودى باليمن ومدير مركز العمليات الإنسانية الشاملة باليمن محمد آل جابر فى بيان له حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه :" إن هذه المنحة تأتي امتدادا للجهود السابقة الرامية لزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ اليمنية والتي تعد هدفاً أساسياً لخطة العمليات الإنسانية الشاملة باليمن لزيادة الواردات الإغاثية والتجارية لليمن".

وأضاف آل جابر:" إن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي أطلقت في بداية العام نجحت في زيادة حجم الواردات حيث بلغ المتوسط الشهري لحجم الواردات اليمنية في الربعين الأول والثاني من عام ٢٠١٨ (٢.٧) ملايين طن متري".

وأضاف:" تهدف خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن إلى رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني من خلال دعم البنك المركزي اليمني بإيداع مبلغ (2.2) مليار دولار أمريكي، إضافة إلى مليار دولار أمريكي تم إيداعه سابقاً، إلى جانب (1.25) مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن للعام 2018".

من جانبه، أشار مشرف العمليات في مركز إسناد محمد الغنيم إلى أن هذه الرافعات ستعمل بطاقة تصل إلى 60 طنا لكل منها، بهدف رفع الطاقة التشغيلية والاستيعابية للموانئ، ما سيسهم في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، ويتوافق مع أهداف خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن.