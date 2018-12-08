شاب يقتل طفلا بطريقة بشعة بالقضارف

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
سدد شاب ضربات قاتلة بطريقة وحشية لطفل يبلغ من العمر سبعة أعوام، بسبب مشاغلته في الشارع العام بمنطقة الشوك بولاية القضارف، وطبقاً لمصادر أن الشاب كان يسير في الطريق العام بأحد أحياء مدينة الشوك بمحلية الفشقة، أثناء سيره قام الطفل بمشاغلته، حيث قام بأخذ عصا وضربه بها ضرباً مبرحاً مما أدى إلى وفاته في الحال.
وقالت المصادر حسب صحيفة المجهر إن الجاني تحجج بأن الطفل يقوم بمشاغلته عندما يسير في الطريق بصورة مستمرة، وألقت الشرطة القبض على الجاني الذي سجل اعترافاً قضائياً أمام قاضي محكمة الشوك العامة، تم تسليم الجثة لذويه بعد رفضهم تشريحها، وتم تدوين بلاغ تحت المادة (130) بقسم شرطة الشوك.
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