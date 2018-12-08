قطر تدخل في صراع جديد مع الإمارات والبحرين

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، قدم سعود المهندي، نائب رئيس الاتحادين القطري والآسيوي لكرة القدم رسميا أوراقه لخوض الانتخابات المقررة في أبريل/نيسان المقبل بماليزيا، على مناصب رئيس، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وعضو مجلس الفيفا.

كما أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم رسميا، اليوم السبت، ترشح سعود المهندي؛ نائب رئيس الاتحاد القطري والآسيوي، لخوض انتخابات الاتحاد الآسيوي المقبلة.

ويواجه المهندي، كل من: البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الرئيس الحالي للاتحاد، والإماراتي محمد خلفان مطر سعيد الرميثي.

يذكر أن البحريني كان قد فاز برئاسة الاتحاد الآسيوي عام 2013 لمدة عامين خلفا للقطري محمد بن همام، ثم انتخبته الجمعية العمومية مرة أخرى عام 2015 في لولاية جديدة كاملة.