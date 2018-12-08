بداية من الثلاثاء.. #أمطار على هذه المناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، من ليلة الثلاثاء المقبل حالة ممطرة تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق في المملكة.

وأوضح الحصيني أن الأمطار ستكون على أجزاء من مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والصمان والوشم وسدير وجنوب الدوادمي وشرق حائل والشمالية ومن رنية إلى نجران والكويت والعراق واليمن.

وفي سياق آخر، حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب في منطقة القصيم، وتحديدًا بريدة والأجزاء المجاورة.

وقالت الأرصاد إن الحالة تبدأ في تمام العاشرة مساء اليوم السبت وحتى العاشرة من صباح يوم غد الأحد.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة أيضًا على منطقة عسير وتحديدًا أبها والسودة وخميس مشيط والأجزاء المجاورة، وتستمر لنفس الفترة.

وفي الباحة أيضًا والجوف يستمر الضباب من العاشرة وحتى العاشرة صباحًا، وأيضًا مكة المكرمة في الهدا والطائف والأجزاء المجاورة.