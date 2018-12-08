شكرا لقرائتكم خبر عن عدن: قوات أمنية تنفذ حملات ضد صرافين مخالفين في كريتر والان مع التفاصيل

شنت السلطات الامنية صباح اليوم السبت حملة امنية على الصرافيين غير المرخص لهم في مدينة كريتير بمحافظة عدن

وجاءت هذه الحملة عقب تراجع اسعار الريال اليمني امام العملات الاجنبية ليصل سعر صرف الريال السعودي 140 والدولار 525 ريالاً .

وقال محافظ البنك المركزي ” محمد زمام ” إن البنك سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركات ومحلات الصرافة التي تقوم بالمضاربة، مشيرًا إلى أخذ تعهدات في وقت سابق من بعض تلك الشركات إلا أنها لم تلتزم بتعهداتها مما يضطر البنك لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد زمام استقرار احتياطات البنك المركزي الخارجية بمبلغ 2.7 مليار دولار، بما في ذلك الوديعة السعودية، والتي لم يسحب منها سوى ثلاثمائة وستة وخمسون مليون دولار فقط، موضحًا أن البنك سيستمر بموجب خططه والموازنة الموضوعة بتغطية الاعتمادات للمواد الأساسية حتى نهاية 2019 من خلال الموارد الخارجية الحالية، وأن هناك جهودًا كبيرة لتعزيز الموارد الخارجية للبنك المركزي.

وحذر محافظ البنك المركزي من تداول أخبار غير صحيحة، لافتًا إلى أن المصدر الوحيد لأخبار ومعلومات البنك المركزي يجب أن تؤخذ من خلال مركزه الإعلامي ووكالة سبأ للأنباء فقط.