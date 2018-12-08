شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: صعود مستوى نشاط ميناء المكلا خلال العام الجاري والان مع التفاصيل
كشف تقرير المؤشرات الإحصائية لنشاط (ميناء المكلا )بمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية ، فوارق في مستوى حركة البواخر و السفن الخشبية والحاويات والبضائع المتداولة خلال العام الحالي 2018م من شهر يناير وحتى سبتمبر مقارنة بالعام الماضي 2017م.
وذكر التقرير انخفاض في مستوى استقبال البواخر (139) باخرة في العام الحالي و (164) في العام الماضي بفارق انخفاض (25) باخرة ، وانخفضت البضائع العامة المتداولة للبواخر للعام الحالي (1,043,451) طن مقارنة بالعام الماضي (1,337,236) بفارق انخفاض (293,785) طن ، بينما شهد الميناء ازدياد في الحاويات المتداولة للعام الحالي (22,707) حاوية مقارنة بالعام الماضي (17,629) حاوية بفارق زيادة (2,412) حاوية .
و لوحظ ازياد في نشاط السفن الخشبية للعام الحالي (268) سفينة مقارنة بالعام الماضي (248) سفينة بفارق زيادة (20) سفينة ، و زادت اجمالي البضائع المتداولة للسفن الخشبية للعام الحالي (117,148) طن مقارنة بالعام الماضي (101,784) بفارق زيادة (15,364) طن .
ويقول مراقبون أن ميناء المكلا قد عمل بوتيرة عالية ومضاعفة خلال السنوات الثلاثة الماضية بالرغم مساحته وارصفته امكانياته المتواضعة ، ورجح بعض المهتمين بمجال الملاحة والموانئ الاسباب الحقيقية وراء انخفاض في بعض الانشطة التجارية بالميناء تكمن بسبب محدودية ارصفة وامكانيات الميناء مقارنة بالموانئ المجاورة والمواصفات الحديثة للبواخر ، داعيين الجهات ذات الاختصاص السعي لتطوير وتحسين الميناء الحالي و الاستثمار في المساحات المحجوزة للموانئ المستقبلية .
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