شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إغلاق 36 محطة مترو أنفاق بفرنسا تحسبا لمظاهرات السترات الصفراء والان مع التفاصيل

أغلقت السلطات الفرنسية 36 محطة مترو أنفاق تحسبا لمظاهرات "السترات الصفراء" اليوم. وكانت الشرطة الفرنسية قد اعتقلت 340 شخصاً في باريس قبيل انطلاق تظاهرات حركة "السترات الصفراء". وأعلنت السلطات التعبئة العامة لهذا اليوم من حركة الاحتجاج على السياسة الضريبية والاجتماعية للرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء، إدوار فيليب. كما نشرت 89 ألف شرطي وعنصر درك وآليات مصفحة لتفكيك الحواجز في جميع أنحاء فرنسا لتفادي تكرار حوادث الأسبوع الماضي من مواجهات تحت قوس النصر وحواجز مشتعلة في الأحياء الراقية وأعمال نهب.

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