شكرا لقرائتكم خبر عن مختص يُحذّر من كارثة بأسواق الأجهزة الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الكهربائي، منصور الشبيبي، من نوعية دفايات منتشرة في الأسواق، قد تسبب في احتراق المنازل إذا ما نسي صاحبها إطفاءها ونام.

وقال الشبيبي عبر حسابه على “تويتر”: “في سوقنا كارثة كبيرة بوجود دفايات قدرتها أكثر من 2500 واط لا تشترِها أبداً وممنوع بيعها ومخالفة”.

وأضاف: “إذا عندك بالبيت أنصحك ما تشغلها بكامل طاقتها لأنها راح تحرق عليك البيت، لأن الفيش 13 أمبير لا تتحملها وتتسبب في حرائق كبيرة”.