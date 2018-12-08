شكرا لقرائتكم خبر عن مختص يُحذّر من كارثة بأسواق الأجهزة الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الكهربائي، منصور الشبيبي، من نوعية دفايات منتشرة في الأسواق، قد تسبب في احتراق المنازل إذا ما نسي صاحبها إطفاءها ونام.
وقال الشبيبي عبر حسابه على “تويتر”: “في سوقنا كارثة كبيرة بوجود دفايات قدرتها أكثر من 2500 واط لا تشترِها أبداً وممنوع بيعها ومخالفة”.
وأضاف: “إذا عندك بالبيت أنصحك ما تشغلها بكامل طاقتها لأنها راح تحرق عليك البيت، لأن الفيش 13 أمبير لا تتحملها وتتسبب في حرائق كبيرة”.
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