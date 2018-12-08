شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح بصرف 200 ريال لكل مواطن دون شروط .. و«حساب المواطن» يرد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تلقى برنامج “حساب المواطن” مقترحا من مواطن يطالب باعتماد 200 ريال لكل مواطن متقدم للحصول على الدعم حساب المواطن بدون شروط الأهلية، بحيث يحصل كل شخصين على 400 ريال، ولو كانوا ثلاثة يحصلون على 600 ريال ولو 4 أشخاص ينالون 800 ريال بحد أقصى 5 أشخاص في العائلة ويحصلون على ألف ريال.

واستند المواطن في مقترحه إلى تغير الأوضاع المالية وارتفاع فواتير استهلاك الأسر خلال الفترة الأخيرة.

وتفاعل حساب البرنامج عبر “تويتر” ورد قائلا: “إنه منذ انطلاق البرنامج يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها بناء على معدل استهلاك الأسر في فصل الصيف”.

وأكد البرنامج على تعويض المستفيدين أيضا عن فرق الزيادة في تغير أسعار الوقود، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات وكذلك الأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

وكان حساب البرنامج على “تويتر” أكد مجددا على ضرورة توافر شروط الأهلية في المتقدم حتى يتمكن من الحصول على الدعم، ونشر إنفوجرافيك لتوضيح تلك الشروط.