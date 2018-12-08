شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. «حساب المواطن» يبدأ إيداع الدفعة الـ «13» في حسابات المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: يبدأ برنامج حساب المواطن، غداً الاثنين، إيداع مستحقات الدفعة الثالثة عشرة في حساب المواطنين المستحقين للدعم. وكان البرنامج قد أعلن نتائج الأهلية للدورة الثالثة عشرة لشهر ديسمبر، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر (الرابط).

شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. «حساب المواطن» يبدأ إيداع الدفعة الـ «13» في حسابات المستفيدين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة تواصل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .