شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. وفاة طفل وإصابة آخر في انقلاب سيارة تقودها امرأة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - متابعات:

لقي طفل مصرعه، وأصيب آخر، اليوم السبت، في انقلاب سيارة تقودها امرأة في تهامة الحجرة بالباحة.

وعلى الفور قامت الجهات الأمنية والإسعافية بمباشرة الحادث الذي وقع في تهامة الحجرة بمنطقة الباحة، حيث تبين أن سيارة كانت تقودها امرأة بصحبتها طفلين، انقلبت في موقع الحادث.

وتسبب الحادث في وفاة طفل وإصابة الطفل الآخر، إلى جانب إصابة المرأة التي كانت تقود السيارة.