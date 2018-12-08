شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بإندونيسيا تُصدر تنبيهاً بشأن أضرار الزلزال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في إندونيسيا تنبيها أكدت فيه سلامة جميع المواطنين السعوديين المقيمين في “إندونيسيا” وعدم تعرضهم لأي ضرر جراء الفيضان الذي شهدته مدينة “بوقور” الإندونيسية، وكذلك الزلزال الذي شهدته مدينة “لومبوك”.

وبينت السفارة أنه بعد الفيضانات التي حدثت في مدينة بوقور الإندونيسية، وكذلك الزلزال في مدينة لومبوك، لم تحدث أي أضرار، أو أي إصابات لمواطنين سعوديين.

وأهابت السفارة بالجميع في حال حدوث شيء، الاتصال على رقم شؤون السعوديين أو رقم الطوارئ.