شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأحد.. أجواء باردة وصقيع على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتأثر معظم مناطق المملكة غداً الأحد، بجو بارد وسماء غائمة جزئيًّا.

كما توقعت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن يكون الطقس شديد البرود مع فرصة تكون الصقيع على مناطق شمال وشمال غرب المملكة، مشيرة إلى تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، وأجزاء من مناطق القصيم وحائل، والجوف والحدود الشمالية وتبوك.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الهيئة، أن الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.