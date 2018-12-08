شكرا لقرائتكم خبر عن آلة حاسبة متقدمة يحتاجها الطلاب في فترة الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجَّه عبدالعزيز الحمادي الخبير التقني، نصيحة للطلاب والطالبات في فترة الاختبارات، تساعدهم على حل المعادلات والحسابات المختلفة عن طريق آلة حاسبة متقدمة. وقال الحمادي في تغريدة له على “تويتر”: “للطلاب والطالبات، قد تحتاج إلى آلة حاسبة متقدمة، الموقع التالي يوفر لك عدة آلات متنوعة ومتقدمة باللغة العربية لحل المعادلات والحسابات المختلفة مهما كان نوعها”. ونشر الخبير التقني رابطاً لموقع تلك الآلة المتقدمة التي تحدث عنها (من هنا).

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